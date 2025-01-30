Эксперты «Монк Диджитал Лаб» определили ключевые тренды российского рынка ИТ-мониторинга в 2025 году

В настоящее время российский ИТ-рынок переживает серьезные трансформации. Санкционное давление, уход крупных западных вендоров и появление новых потребностей бизнеса сформировали совершенно иные условия для развития технологий мониторинга. Эксперты компании «Монк Диджитал Лаб» определили ключевые тренды российского рынка ИТ-мониторинга в 2025 г. Аналитики выявили, что в 2025 г. в центре внимания окажутся три основных тренда: переход к полной наблюдаемости (observability), массовое внедрение AI/ML для предиктивной аналитики и импортозамещение как коммерческих, так и открытых решений. Об этом CNews сообщили представители «Монк Диджитал Лаб».

Переход от классического мониторинга к полной наблюдаемости является важным трендом 2025 г. Традиционные инструменты мониторинга фокусировались на сборе отдельных метрик (например, загрузка CPU, потребление памяти, сетевой трафик) и анализе логов в разрозненных системах. Наблюдаемость предполагает, что все метрики со всех задействованных сервисов собираются и анализируются в рамках единой платформы. Это дает возможность комплексно оценивать здоровье систем, оперативно выявлять причины проблем и предупреждать потенциальные сбои.

В 2025 г. еще больше организаций в России перейдут на «зонтичные решения», которые объединяют в себе функционал систем традиционного мониторинга и дополнительно инструменты трассировки, корреляции событий и анализа логов. Благодаря использованию «зонтичных решений», администраторы и разработчики получают целостную картину, что упрощает поиск «узких мест» в производительности и источник инцидентов.

Еще одним важным трендом является широкое внедрение AI/ML для предиктивной аналитики. В 2025 г. российские компании будут более активно использовать искусственный интеллект и методы машинного обучения для анализа больших объемов данных. Если раньше команда мониторинга реагировала на инциденты постфактум, то теперь акцент смещается на проактивное выявление аномалий и предупреждение сбоев задолго до их возникновения. AI/ML-модели, обученные на исторических данных, способны распознать паттерны, которые могут указывать на приближение критического состояния, и уведомлять специалистов заранее.

В настоящее время компании изучают возможность интеграции «копилотов» (виртуальных ассистентов) в системы мониторинга. Такие ассистенты не только способны оповещать о потенциальных проблемах, но и предлагать решения, опираясь на накопленные кейсы. «Умные базы знаний» позволяют быстро получать детализированные советы. Это сокращает время устранения проблемы и снижает нагрузку на команды, которым не приходится «изобретать велосипед» в каждой новой критической ситуации.

В условиях санкций и ухода иностранных вендоров с российского рынка многие компании остались без привычных инструментов мониторинга. ИТ-директорам часто приходилось переходить на open-source решения Zabbix, Prometeus, Grafana и другие из-за недоступности коммерческих Enterprise-решений. Однако, такие инструменты не всегда соответствовали корпоративным требованиям к функциональности, масштабируемости и технической поддержке. В 2025 г. в рамках импортозамещения на рынке заметно укрепились отечественные вендоры, предоставляющие коммерческие системы мониторинга, сопоставимые по функционалу с западными корпоративными решениями. Благодаря господдержке и инвестициям в развитие, они становятся все более конкурентоспособными. Российские решения за последние три года стали не только способны обеспечить базовые потребности по сбору и анализу метрик, но также имеют модули для полноценной наблюдаемости, аномалий, сквозной трассировки и интеграции с бизнес-процессами.

«Мы с большим оптимизмом наблюдаем за развитием всех новых трендов в области ИТ-мониторинга в России. Нас радует активное внедрение новых прогрессивных технологий в современные системы мониторинга, что способствует быстрому выявлению и устранению проблем на предприятиях. Российские решения обладают всем необходимым функционалом, чтобы заменить иностранные системы. Мы видим огромную помощь со стороны государства, направленную на развитие данного направления в нашей стране, и это очень вдохновляет и мотивирует», - отметил Николай Ганюшкин, управляющий партнер «Монк Диджитал Лаб».