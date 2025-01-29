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Мэрия Новосибирска формирует единое цифровое пространство коммуникаций с помощью «МТС Линк»

Российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» от цифровой экосистемы МТС перевела коммуникации мэрии Новосибирска на свои сервисы. Внедрение цифрового решения — часть городского проекта по созданию единого пространства взаимодействия органов местного самоуправления. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью платформы «МТС Линк» мэрия Новосибирска планирует проводить встречи, планерки и селекторные совещания в дистанционном формате. В дальнейшем планируется ее использование для прямого общения с жителями и организациями города, а также для проведения онлайн-совещаний, встреч, семинаров. Платформа позволит значительно ускорить принятие управленческих решений и улучшить организацию рабочих процессов.

«Мы запустили масштабный проект — создание единого пространства взаимодействия органов местного самоуправления. Внедрение цифровых сервисов «МТС Линк» — его первый этап, который мы совместно с разработчиком успешно завершили. Надеемся, что платформа позволит улучшить рабочие процессы и ускорить принятие важных для нашего города решений. С ней мы сможем оперативнее реагировать на запросы жителей и эффективно поддерживать диалог с бизнесом», — сказал начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Максим Русин.

«МТС Линк — удобная платформа, обладающая большим функционалом. Возможности наших сервисов позволяют оптимизировать организацию совместной работы и делового общения как небольшим компаниям и крупным производствам, так и органам местного самоуправления. Наши сервисы входят в реестр отечественного ПО, что гарантирует их соответствие требованиям российского законодательства в области безопасности», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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