M1Cloud: Рынок труда облачного рынка в 2025 году

Рост облачного рынка оказывает значительное влияние на рынок труда. Дмитрий Соловьев, технический директор сервис-провайдера M1Cloud, сообщил о том, на каких ИТ-специалистов в России и в мире будет значительный спрос в 2025 г., в соответствии с направлениями развития облачных технологий. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Российский рынок труда

Архитекторы облачных решений

По данным IDC, более 90% компаний планируют мигрировать информационные системы в облако или расширить присутствие там, эти данные подтверждаются рядом исследований российских сервис-провайдеров. В России перенос информационных систем в облако ускоряется за счет ограничений поставок серверного оборудования и СХД, поэтому в 2025 г. ожидается высокий уровень спроса на сервисы миграции, а вместе с тем, на рынке сервис-провайдинга будут востребованы архитекторы облачных решений, которые обеспечивают проектирование, внедрение и оптимизацию облачных инфраструктур, учитывая конкретные бизнес-задачи и бизнес-процессы заказчиков.

Специалисты управления мультиоблачными инфраструктурами

Усиливается тренд использования мультиоблачных стратегий для повышения гибкости бизнеса. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), более 65% крупных отечественных предприятий используют мультиоблачные стратегии. Это приводит к росту спроса на специалистов, умеющих работать с разными облачными платформами и управлять ими. Помимо этого, опытные специалисты способны интегрировать системы резервного копирования с различными облачными платформами и обеспечить целостность данных независимо от используемого оборудования и программного обеспечения.

Специалисты по кибербезопасности

По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, число фишинговых атак в России выросло на 425% в 2024 г. по сравнению с 2023 г., а количество DDoS-атак — на 70%. По прогнозам SK Capital и «Кода безопасности», рост сегмента кибербезопасности в облаке вырастет с 7 млрд руб. в 2024 г. до 32 млрд руб. в 2028 г. Рост рынка приведет к увеличению спроса на специалистов по кибербезопасности, способных защитить корпоративные данные и инфраструктуры от угроз. ИБ-специалисты обеспечивают настройку инструментов мониторинга, защиты от DDoS-атак, мультифакторной аутентификации, шифрования данных и каналов связи.

Специалисты по BaaS

Специалисты по Backup as a Service (BaaS) будут востребованы на рынке в 2025 г., в связи с растущими рисками потери данных вследствие кибератак и технических сбоев. Эти факторы могут привести к утрате важных данных и остановке бизнеса. Специалисты по BaaS обеспечивают создание независимых резервных копий на удаленных площадках, что минимизирует последствия подобных инцидентов.

Глобальный рынок труда

Специалисты по блокчейн-технологиям

Спрос на специалистов по блокчейну на облачных платформах будет расти. Это связано с увеличением числа проектов, использующих децентрализованные технологии (dApps), необходимостью интеграции этих технологий с облачными сервисами и общим ростом интереса к блокчейну со стороны бизнеса. Прогноз Grand View Research за 2024 г. указывает на рост рынка децентрализованных облачных решений до $14 млрд к 2025 г. Специалисты по блокчейн-технологиям занимаются разработкой и внедрением решений, обеспечивающих прозрачность операций, безопасность данных и автоматизацию процессов.

Data Governance и управление данными

Согласно исследованию Dataversity, более 60% компаний планируют усилить свои стратегии Data Governance для обеспечения соответствия нормативным требованиям и защиты конфиденциальных данных, особенно при управлении большими объемами данных. Специалисты по Data Governance отвечают за управление качеством, безопасностью и доступностью данных в облачных системах.