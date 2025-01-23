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Благотворительный фонд «СКБ Контур» получил президентский грант

Фонд президентских грантов выделил почти 1 млн рублей на реализацию курсов цифровой грамотности для старшего поколения в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Некоммерческие организации России получили 4,7 млрд руб. по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2025 г. На гранты претендовали около 10 тыс. проектов из всех 89 регионов. Победителями стали 1497 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Один из победителей — БФ «СКБ Контур», а именно его проект курсов цифровой грамотности для старшего поколения, который будет финансироваться на сумму 1 млн руб. в течение 2025 г.

Курсы направлены на повышение доступности цифровой среды для людей 60+, а также просвещение в сфере информационной безопасности. Проект предусматривает очные групповые занятия на базе Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга. На практико-ориентированных занятиях преподаватели помогают освоить использование смартфонов. Такое обучение призвано сформировать устойчивые навыки в работе с популярными и востребованными сервисами, которые ежедневно делают жизнь комфортнее. Например, заказать доставку продуктов или лекарств на дом, сделать необходимый платеж за те или иные услуги, не выходя из дома.

Проект запущен в 2022 г., за два учебных года обучение прошли больше 650 слушателей от 55 до 92 лет. Благодаря получению гранта курсы цифровой грамотности смогут расширить свою деятельность и привлечь большее количество участников.

Светлана Скользкова, директор благотворительного фонда «СКБ Контур»: «Для нас в первую очередь получение президентского гранта — фактическое подтверждение значимости нашего проекта от независимой, экспертной в сфере социальных проектов, стороны. Курсы, которые появились как продукт интеллектуального волонтерства сотрудников «СКБ Контур», продолжают приносить пользу старшему поколению — спрос на обучение не падает третий год. А мы нацелены на продолжение цифрового просвещения этой аудитории и в других форматах».

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