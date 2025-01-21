Сервис Retext.AI разработал ИИ-детектор для выявления текстов, сгенерированных нейросетью

На российском рынке появился ИИ-детектор на основе нейросетей, позволяющий выявлять тексты, сгенерированные искусственным интеллектом. Сервис Retext.AI запустил уникальную для России ИТ-разработку, который определяет, кто был автором текста: искусственный интеллект или человек. Также ИИ-детектор считает содержание в материале слов, написанных роботом и человеком в процентах от 0 до 100. Инструмент, который позволяет с высокой точностью выявлять тексты, созданные нейросетями, включая ChatGPT и его аналоги, полезен во множестве сфер — от образования до бизнеса.

В 2024 г. повсеместное использование нейросетей приводит не только к снижению качества и уникальности текстового контента, но и к ухудшению уровня образования, ведь написать курсовую работу или диплом студент сможет за несколько минут. Детекция ИИ-текстов от Retext.AI позволяет решить эту проблему. Инструмент помогает фильтровать тексты, сохраняя журналистский стандарт контента, анализировать важные документы, предложения и отчеты на предмет машинной генерации. Также с его помощью можно выявлять фальшивые сопроводительные письма, резюме и тексты, написанные учениками с использованием нейросетей.

Основой инструмента стала архитектура трансформера с обучением на больших объемах данных, содержащих человеческие и машинно-сгенерированные тексты. В первую очередь детектор делит текст на абзацы, каждый из которых анализирует по отдельности. Далее проводится средняя оценка, где вероятность ИИ-генерации определяется как взвешенное среднее всех блоков текста. А с помощью функционала выделения объектов сервис не только указывает на наличие ИИ-работы в контенте, но и подсвечивает конкретные участки с высокой вероятностью генерации. Итоговый результат детекции пользователь получает всего за несколько секунд.

«Детектор ИИ-текстов уже доказал свою эффективность, превзойдя популярные нейросети. Учитывая активный рост использования нейросетей этот инструмент становится важным помощником для образования, бизнеса и специалистов, занимающихся созданием контента. Кроме того, он отражает важную ценность сегодняшних дней — находить баланс между инновациями и подлинностью», — сказала Ольга Шкряба, сооснователь и генеральный директор сервиса Retext.AI

В настоящий момент команда Retext.AI уже готовится к новым улучшениям. В планах расширение возможностей детектора на уровне отдельных предложений, повышение скорости и эффективности работы, особенно необходимая для оценки больших текстов, а также функция хуманизации, которая позволит улучшать тексты, делая их более естественными.