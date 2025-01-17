«ООО «СКТВ Плюс» начало использование электронной очереди «Этлас»

Компания ООО «СКТВ Плюс», один из ведущих операторов в области телекоммуникаций и предоставляющий полный спектр услуг по подключению и обслуживанию абонентов, внедрила систему электронной очереди «Этлас». Это решение было адаптировано под конкретные запросы заказчика и позволило существенно улучшить качество обслуживания посетителей, повысив оперативность работы с клиентами. Об этом CNews сообщили представители «Этлас-софт».

ООО «СКТВ Плюс» предоставляет своим клиентам широкий спектр телекоммуникационных услуг, включая подключение интернета, телевидения и телефонии, а также обслуживание абонентов на всех этапах. В связи с ростом числа посетителей и необходимостью оптимизации процессов обслуживания, компания приняла решение внедрить систему электронной очереди, что стало логичным шагом в рамках улучшения клиентского сервиса и повышения удовлетворенности клиентов.

Электронная очередь «Этлас» была установлена с целью организации эффективного потока посетителей и сокращения времени их ожидания. Система была настроена с учетом специфики работы компании, что позволило максимально быстро интегрировать решение в процессы «СКТВ Плюс». Внедрение системы прошло в несколько этапов, каждый из которых включал ключевые задачи, направленные на улучшение обслуживания клиентов.

Ключевые этапы внедрения системы

Формирование внешнего вида инфомата.

Один из первых шагов включал разработку и настройку интерфейса инфомата, который стал основным элементом системы очереди. Внешний вид был адаптирован под корпоративный стиль компании, чтобы обеспечить единообразие и соответствие общим стандартам обслуживания. Также был учтен аспект удобства пользователей, что позволяет минимизировать время на взаимодействие с устройством.

Настройка внешнего вида талона.

Для того чтобы клиенты могли легко и быстро ориентироваться в процессе обслуживания, был настроен внешний вид талона, который выдается каждому посетителю. Талон содержит всю необходимую информацию, включая номер окна, предполагаемое время ожидания и дополнительные инструкции, что значительно упрощает ожидание клиентов и ускоряет процесс обслуживания.

Разработка механизма загрузки справочника улиц, домов и квартир.

Одной из ключевых особенностей системы стала разработка механизма загрузки актуальных справочников улиц, домов и квартир, что позволяет посетителям быстро вводить точный адрес проживания. Это существенно ускоряет процесс формирования талона и обеспечивает корректное распределение потоков посетителей по нужным окнам.

Оптимизация работы электронной очереди.

Электронная очередь позволяет посетителям по указанному адресу проживания быстро и без лишних задержек взять талон на нужное окно. Это решение позволяет исключить человеческий фактор и обеспечить максимальную точность в распределении потока посетителей, а также сократить время ожидания.

Преимущества внедрения системы

Внедрение электронной очереди «Этлас» стало важным шагом на пути оптимизации процессов обслуживания клиентов. Теперь каждый посетитель может легко получить талон в нужное окно, указав свой адрес. Это решение значительно улучшает эффективность работы, ускоряет процесс обслуживания и снижает нагрузку на персонал.

Электронная очередь «Этлас» – это система, которая позволяет легко управлять потоком клиентов и предоставляет полную информацию о текущем состоянии очереди. Она также снижает количество ошибок, связанных с человеческим фактором, и оптимизирует использование ресурсов компании. В результате, с момента внедрения системы, СКТВ Плюс смогла улучшить качество обслуживания, повысить эффективность работы сотрудников и сократить время ожидания клиентов.

Система также позволяет гибко адаптировать интерфейс и настройки под нужды компании, обеспечивая ее интеграцию в различные процессы. Она легко масштабируется и может быть дополнена новыми функциями по мере развития компании и изменений в потребностях клиентов.

Кроме того, система «Этлас» отличается простотой установки и настройки, что позволяет эффективно использовать ее без необходимости в длительном обучении сотрудников или дополнительных затратах на техническую поддержку. Интуитивно понятный интерфейс и высокая степень автоматизации процесса делают работу с системой удобной и понятной для пользователей.

Перспективы дальнейшего использования

В будущем компания «СКТВ Плюс» планирует дальнейшее развитие и улучшение системы. Будет проведен мониторинг ее работы, а также собраны отзывы клиентов для внесения корректировок и доработок. Ожидается, что внедрение дополнительных модулей и расширение функционала системы позволит повысить уровень обслуживания и еще больше сократить время ожидания.

Использование электронной очереди «Этлас» открывает новые возможности для автоматизации процессов обслуживания и управления потоком клиентов, что является важным шагом в улучшении клиентского сервиса компании «СКТВ Плюс».