OptiTeam и VSIB ускорили работу Центра занятости Калининградской области с помощью аналитической платформы на базе Optimacros

OptiTeam Consulting и VSIB оптимизировали процесс обработки вакансий и резюме в «Центре занятости населения Калининградской области» (ЦЗН КО). Благодаря аналитической платформе на базе Optimacros сотрудники госучреждения в 2−3 раза быстрее анализируют информацию и строят прогнозы с 90%-ной точностью.

Основная задача любой службы занятости — подбирать вакансии для соискателей и удовлетворять кадровый голод работодателей. В Калининградской области поток трудовых ресурсов ограничен, а рынок рабочей силы, как и по всей России, нестабилен. По некоторым оценкам, ежедневно работодателям региона требуется 12−15 тыс. кадров. Чтобы сохранять баланс между количеством резюме и открытых вакансий, ЦЗН КО важно понимать причины происходящего на рынке, а в ряде случаев и прогнозировать ситуацию.

Для отслеживания запросов работодателей и соискателей в ЦЗН используют единую цифровую платформу «Работа в России». Информацию по вакансиям и резюме раньше обрабатывали вручную в MS Excel и регулярно сталкивались со сложностями. Данные хранилась в одном файле, отсутствовала синхронизация с другими источниками, данные не обновлялись автоматически, сложно было настраивать прогнозы и в целом по региональному рынку труда, и по конкретному сегменту рынка.

В госучреждении понимали, что необходимо идти в ногу со временем и переходить от привычных инструментов обработки данных к более производительным. К тому же на российском рынке сформировалась тенденция на импортозамещение ПО. Было важно, чтобы программный продукт не просто решал конкретную производственную задачу, но и входил в Единый реестр ПО и имел сертификацию ФСТЭК.

Проект по внедрению платформы Optimacros стартовал в июне 2024 г. Команда заказчика определила цели и результаты проекта, взяла на себя сопровождение и реализацию решений в государственных учреждениях, сформировала требования к технической и технологической реализации программного продукта.

Работы по внедрению и настройке Optimacros совместно выполнили компании VSIB и OptiTeam Consulting. Команда исполнителя консультировалась у экспертов ЦЗН КО по технологическим вопросам и методологии процессов. В итоге основная часть работ была выполнена в августе 2024 г., как изначально и планировал заказчик

Сегодня Optimacros помогает решать ключевую задачу Центра занятости населения Калининградской области — быстро обрабатывает большой объем вакансий и резюме, анализирует данные в разрезах муниципальных образований, отраслей промышленности, принадлежности к бюджетному и коммерческому сектору.

«Основной критерий для соискателя при выборе работы — это размер заработной платы. Поэтому нам важно своевременно получать от работодателей информацию о доходах по вакансиям и передавать ее соискателям. В этом вопросе нам также помогает Optimacros: автоматически обрабатывает большой объем информации и предоставляет уже готовый свод данных о среднем доходе по вакансиям в каждой отрасли. Нам остается только проинформировать граждан об изменившихся условиях на региональном рынке труда», — сказала Виолетта Лёвина, замминистра социальной политики Калининградской области.

Внедрение аналитической платформы на базе Optimacros помогло ЦЗН КО в 2 раза сократить время на обработку информации. Например, подбор подходящих вакансий исходя из требований резюме теперь проходит автоматически.

В процессе обработки данных участвуют всего 3 сотрудника, тогда как раньше требовалось в 2−3 раза больше ресурсов. У сотрудников появилось время на аналитику и, собственно, сам инструмент для анализа данных. Благодаря Optimacros они могут оценить ситуацию на региональном уровне, декомпозировать ее до уровня муниципальных образований и отраслей либо собрать информацию в части заполнения квотированных рабочих мест, чтобы трудоустроить инвалидов. Такая аналитика помогает принимать решения на уровне самого Центра занятости и органа исполнительной власти.

За счет использования метода линейной регрессии точность прогнозирования числа вакансий и резюме повысилась до 90%. Так, если резко увеличивается число вакантных рабочих мест, служба занятости может увидеть это благодаря настроенной аналитике в Optimacros и своевременно отреагировать на ситуацию. Система подсвечивает сегменты и доли по регионам, должностям и требуемым навыкам в разрезах времени.

Результаты работы в Optimacros представлены в виде наглядных дашбордов, графиков и таблиц. При необходимости любую таблицу можно в разных форматах выгрузить из системы.

«Мы планируем насыщать нашу систему новыми функциональными возможностями, чтобы добиваться более глубинного анализа, понимать причины происходящего и вырабатывать решения, реализация которых пойдет на благо нашего региона. Если говорить более конкретно, то в планах у нас использовать Optimacros для сопоставления региональной потребности в профессиях и специальностях рабочих и служащих с планом обучения вузов и сузов», — сказала Алёна Сердюкова, начальник отдела анализа рынка труда ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области».