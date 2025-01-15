7 тысяч сотрудников РАНХиГС перешли на Directum RX

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) завершен первый этап внедрения Directum RX. Благодаря системе управления бизнес-процессами и документами удалось перевести бумаги в электронный вид, упростить работу с ними, наладить быстрое взаимодействие между сотрудниками.

Компания «СофтСноу», бизнес-партнёр Directum, успешно запустила систему в промышленную эксплуатацию. К работе подключились все подразделения Москвы и продолжают подключаться филиалы академии — это 47 организаций.

По итогам первого этапа внедрения в системе Directum RX работают больше 7 тыс. сотрудников вуза: регистрируют входящую и исходящую корреспонденцию; обмениваются документами с другими ведомствами; согласуют приказы и распоряжения, внутренние служебные записки.

Также в РАНХиГС запускают проект по кадровому документообороту на базе решений Directum RX. К концу 2025 г. вся академия должна полностью перейти на цифровое взаимодействие с сотрудниками. Работники смогут оформлять отпуска, командировки, заключать трудовые договоры с использованием электронных подписей. И все это — через личный кабинет, не посещая отдел кадров лично.

С 2012 по 2024 г. в вузе использовали СЭД Directum. Перейдя на новое поколение системы Directum RX со встроенными инструментами no/low-code, пользователи обрели возможность самостоятельно настраивать бизнес-процессы и интерфейс, а также адаптировать систему под новые потребности.

В планах руководства академии — с помощью Directum RX цифровизировать подготовку и проведение совещаний, упростить этапы работы с договорами, организовать долговременное хранение документов и личных дел, уйти от бумажной доверенности. Вуз сможет сосредоточиться на главном — обучать грамотных и востребованных специалистов.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС, Президентская академия) выпускает будущих госслужащих, а также управленцев предприятий и организаций. В составе академии работает 12 институтов, 10 учебных и 65 научных центров. В вузе числится свыше 150 тыс. человек.