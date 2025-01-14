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Сразу три села на Алтае вошли в новый год с мобильной связью «МегаФона»

Жители сел Ситниково, Никольское и Мичуринское впервые получили устойчивую мобильную связь оператора благодаря установке дополнительного телеком-оборудования. Новые базовые станции расширили зону покрытия 4G-сети, что повысило доступность услуг для абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В населенных пунктах, где суммарно проживает более 1800 человек, есть развитая социальная инфраструктура: школы, магазины, культурно-досуговые и медицинские учреждения. Но из-за удаленности от регионального центра и слабого сигнала сотовой связи, местные жители не всегда могли воспользоваться современными цифровыми сервисами.

Специалисты «МегаФона» установили телеком-оборудование, обеспечив покрытие всех населенных пунктов связью четвертого поколения. Теперь сельчане будут круглосуточно оставаться на связи со своими близкими, а при необходимости смогут обратиться за помощью в экстренные службы, ведь голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Последняя позволяет одновременно и общаться по телефону, и пользоваться интернетом.

«Замеры специалистов показали, что средние скорости мобильного интернета при скачивании информации составляют около 60 Мбит/с. Это позволит абонентам использовать почти все существующие цифровые сервисы: для здоровья, учебы, оформления необходимых документов, оплаты коммунальных услуг, онлайн-банкинга, что будет способствовать социальному и экономическому развитию Алтайского края», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Ситниково, Никольское и Мичуринское вошли в перечень населенных пунктов, которые должны быть обеспечены качественной мобильной связью в рамках федеральной программы «Скидка за спектр».

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