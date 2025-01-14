Мобильное приложение Directum Solo совместимо с операционной системой «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и Directum подтвердили совместимость мобильного приложения Directum Solo, разработанного для обработки ежедневного потока задач руководителей, и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Пользователи могут безопасно и эффективно использовать основные функции приложения на российской мобильной ОС. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Корректная работа приложения была подтверждена в ходе тестирования на стенде «Ред ОС М» с установленной версией Directum Solo 2.18.390530. Пользователи получили доступ не только к базовым функциям, таким как запуск приложения и работа с уведомлениями, но и к более сложным операциям — подписанию документов с помощью токенов, внешней аутентификации и взаимодействию с файловой системой. По итогам испытаний разработчики подписали сертификат совместимости.

Стоит отметить, что мобильная операционная система «Ред ОС М» предлагает пользователям режим настольного устройства «Red OS Mode», позволяющий превратить планшет или смартфон с «Ред ОС М» в портативный ПК с «Ред ОС» с привычным настольным интерфейсом — рабочий стол, папки, настольные приложения «Ред ОС», указатель мыши и многое другое. Переключение между настольным и мобильным интерфейсом происходит за доли секунды. Таким образом, помимо мобильного функционала, пользователю доступны десктопные приложения и редакторы для работы с документами.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная с использованием собственных наработок, а также наработок нескольких открытых проектов, в том числе AOSP, что позволяет обеспечить полную совместимости с Android-приложениями. Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18.10.2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через RuStore.

«"Ред ОС М" — первая отечественная мобильная операционная система, совместимость которой с Directum Solo подтверждена испытаниями. Это важный шаг к импортонезависимости ПО для вендора и пользователей приложения», — сказала Анна Тернавская, руководитель направления мобильной разработки компании Directum.

Программные решения компаний Directum и «Ред Софт» отвечают современным запросам пользователей на импортонезависимое ПО. Продукты вендоров обладают высокой производительностью и соответствуют стандартам информационной безопасности, что допускает их применение, в том числе в госсекторе.