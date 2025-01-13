Группа «Эталон» внедрила российскую систему управления ИТ-услугами SimpleOne

Завершился проект по внедрению системы управления ИТ-услугами SimpleOne ITSM в группе «Эталон» – одном из крупнейших федеральных девелоперов России. Проект реализован системным интегратором «Комплит». Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В связи с уходом из России зарубежной системы Atlassian Jira Service Desk, которая использовалась девелопером ранее, группе потребовалось новое решение. В ходе проекта, стартовавшего в ноябре 2023 г., в «Эталоне» была внедрена система SimpleOne ITSM, которая позволила не только сохранить существующие бизнес-процессы, но и значительно расширить возможности управления ИТ-услугами. В рамках внедрения были реализованы: система управления пользовательскими обращениями, автоматическое назначение заявок на основе ключевых слов, распределение задач с учетом текущей загрузки специалистов, интеграции с почтовой системой, Active Directory и системами мониторинга.

В настоящее время через SimpleOne ITSM в группе «Эталон» ежемесячно обрабатывается около 9000 заявок, при этом система поддерживает омниканальный сбор обращений по почте, телефону и через портал самообслуживания. Сейчас в каталоге услуг в «Эталоне» уже более 570 сервисов, которые компания продолжает развивать в рамках решения SimpleOne.‎

Дмитрий Трусов, вице-президент по ИТ группы «Эталон»: «Проект по внедрению системы SimpleOne ITSM стал важным шагом для оптимизации наших процессов управления ИТ-услугами. Благодаря новым возможностям мы смогли повысить качество обслуживания и ускорить обработку запросов, сохранив при этом гибкость и адаптивность к изменениям бизнеса. Этот проект стал важной частью нашей стратегии цифровой трансформации, и мы выражаем особую благодарность команде «Комплит» за экспертный подход и внимание к нашим потребностям. Уверены, что наше партнерство будет развиваться и дальше, открывая новые возможности для роста и совершенствования ИТ-инфраструктуры группы «Эталон».

Андрей Самсонов, директор департамента ИТ консалтинга компании «Комплит»: «Процесс миграции с Atlassian Jira Service Desk на SimpleOne ITSM потребовал тщательного анализа существующих процессов и четкого планирования каждого этапа. Профессионализм нашей команды и гибкие возможности платформы позволили не только сохранить привычную для заказчика логику работы, но и значительно расширить функциональность системы».

Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG: «Мы рады предложить решение для группы «Эталон» – одного из лидеров строительной отрасли России. Успешное внедрение SimpleOne ITSM демонстрирует, как российские решения могут эффективно заменять зарубежные аналоги. Особенно важно, что заказчик не просто получил замену существующей системы, но и создал фундамент для дальнейшего развития. Гибкость нашей платформы позволяет компании самостоятельно развивать систему в соответствии с растущими потребностями бизнеса».

В рамках стратегии цифровой трансформации компании группа «Эталон» продолжит масштабировать решение SimpleOne для автоматизации и других бизнес-процессов.