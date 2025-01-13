«Гамма Тех» и Itglobal.com заключили партнерство по внедрению САПР

Российский разработчик программного обеспечения для проектирования СВЧ-электроники «Гамма Тех» и международный системный интегратор Itglobal.com объявили о начале стратегического партнерства. Платформа «Гамма» станет первой системой автоматического проектирования в портфеле интегратора.

Обе компании входят в портфель корпорации ITG, международного зонтичного бренда вертикально интегрированных ИТ-компаний. Цель коллаборации — повышение технологической независимости ИТ-продуктов за счет создания экосистемы отечественных решений собственной разработки внутри корпорации. Itglobal.com будет внедрять САПР «Гамма» в клиентские инфраструктуры. Это облегчит конечным пользователям выбор безопасных решений в области радиоэлектронных систем. Близость интегратора и вендора дадут уверенность в надежности САПР и обеспечат качественную и быструю техническую поддержку.

«Системный интегратор Itglobal.com более 15 лет сотрудничает с ведущими вендорами ИТ-решений различной направленности. Теперь мы сможем предложить нашим клиентам российский флагманский продукт, нацеленный на автоматизацию инженерных расчетов электронных компонентов и приборов. Особенно ценно, что «Гамма Тех» состоит с нами в одной корпорации. Это сокращает цепочку внутреннего взаимодействия между вендором и интегратором, а значит, внедрение САПР в клиентские инфраструктуры будет проходить в кратчайшие сроки», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

«Сотрудничество между «Гамма Тех» и Itglobal.com направлено на поддержку отечественного программного обеспечения и внедрение современных ИТ-продуктов, в том числе САПР, на промышленных предприятиях. Мы уверены, что коллаборация способствует развитию экосистемы совместных технологий, созданию новых возможностей для бизнеса и повышению конкурентоспособности российских систем проектирования», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.