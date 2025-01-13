CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Системное ПО
|

Ferrum IT Group вступил в партнерскую программу «СберТеха»

Системный интегратор Ferrum IT Group вступил в партнерскую программу «СберТеха», а также провел нагрузочное тестирование продуктов разработчика. Согласно полученным результатам, система управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin и графическая консоль для управления и мониторинга СУБД Platform V Kintsugi не уступают западным аналогам в легкости эксплуатации и обслуживания, доступности документации и качестве технической поддержки.

Во время совместного нагрузочного тестирования продуктов «СберТеха» моделировалось поведение 10 тыс. пользователей, которые подключаются к 1 тыс. баз данных. Platform V Pangolin и Platform V Kintsugi продемонстрировали устойчивость в условиях, когда популярные иностранные и отечественные аналоги могут терять в производительности. Решения «СберТеха» обеспечивают работу с привычными инструментами в понятном интерфейсе, поскольку при разработке за основу были взяты знакомые специалистам решения.

В рамках партнерского соглашения Ferrum IT Group предоставит широкий список услуг: от представительства в тендерах до внедрения продуктов цифровой платформы Platform V. Она объединяет продукты, компоненты и инструменты, среду разработки, алгоритмы и методологии, включая базы данных, решения для интеграции, обеспечения производственного процесса, аналитики, виртуализации и контейнеризации. Опыт и компетенции интегратора позволят российским компаниям выбрать оптимальную программу миграции на продукты Platform V.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Среди клиентов Ferrum IT Group ¬— крупнейшие компании таких секторов экономики как телеком, ритейл, финансы, промышленность, — все те, кому важно обеспечить отказоустойчивость своих высоконагруженных систем. Благодаря нашему сотрудничеству еще больше российских компаний смогут построить надежный технологический стек на базе проверенных решений».

Максим Маковский, генеральный директор Ferrum IT Group, отметил: «Партнерство со «СберТехом» является для нас стратегическим, поскольку мы видим перспективу именно в российском рынке программного обеспечения. В лице «СберТеха» мы нашли партнера, который дает заказчикам возможность переезда на отечественную платформу по целому ряду направлений, при этом предоставляет качественные решения, проверенные в масштабах крупнейших корпораций».

Platform V Pangolin — это реляционная СУБД, которая основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций. Десятки тысяч инсталляций Platform V Pangolin успешно эксплуатируются в составе сервисов и приложений различного уровня масштаба и критичности.

Platform V Kintsugi — графическая консоль мониторинга и управления СУБД Platform V Pangolin, а также любой реляционной базы данных, основанной на PostgreSQL и сохраняющей принципы обратной совместимости.

В октябре 2024 г. «СберТех» выбрал партнерскую модель бизнеса в качестве основной и приглашает партнеров к сотрудничеству. Участие в партнерской программе Platform V поможет привлечь больше заказчиков и открыть новые возможности для бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

Российские власти потратили на цифровизацию Евразийского более полумиллиарда рублей

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

У «М.Видео-Эльдорадо» отбирают товарный знак

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года

Показать еще

Наука

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз
Показать еще