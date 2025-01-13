Ferrum IT Group вступил в партнерскую программу «СберТеха»

Системный интегратор Ferrum IT Group вступил в партнерскую программу «СберТеха», а также провел нагрузочное тестирование продуктов разработчика. Согласно полученным результатам, система управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin и графическая консоль для управления и мониторинга СУБД Platform V Kintsugi не уступают западным аналогам в легкости эксплуатации и обслуживания, доступности документации и качестве технической поддержки.

Во время совместного нагрузочного тестирования продуктов «СберТеха» моделировалось поведение 10 тыс. пользователей, которые подключаются к 1 тыс. баз данных. Platform V Pangolin и Platform V Kintsugi продемонстрировали устойчивость в условиях, когда популярные иностранные и отечественные аналоги могут терять в производительности. Решения «СберТеха» обеспечивают работу с привычными инструментами в понятном интерфейсе, поскольку при разработке за основу были взяты знакомые специалистам решения.

В рамках партнерского соглашения Ferrum IT Group предоставит широкий список услуг: от представительства в тендерах до внедрения продуктов цифровой платформы Platform V. Она объединяет продукты, компоненты и инструменты, среду разработки, алгоритмы и методологии, включая базы данных, решения для интеграции, обеспечения производственного процесса, аналитики, виртуализации и контейнеризации. Опыт и компетенции интегратора позволят российским компаниям выбрать оптимальную программу миграции на продукты Platform V.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Среди клиентов Ferrum IT Group ¬— крупнейшие компании таких секторов экономики как телеком, ритейл, финансы, промышленность, — все те, кому важно обеспечить отказоустойчивость своих высоконагруженных систем. Благодаря нашему сотрудничеству еще больше российских компаний смогут построить надежный технологический стек на базе проверенных решений».

Максим Маковский, генеральный директор Ferrum IT Group, отметил: «Партнерство со «СберТехом» является для нас стратегическим, поскольку мы видим перспективу именно в российском рынке программного обеспечения. В лице «СберТеха» мы нашли партнера, который дает заказчикам возможность переезда на отечественную платформу по целому ряду направлений, при этом предоставляет качественные решения, проверенные в масштабах крупнейших корпораций».

Platform V Pangolin — это реляционная СУБД, которая основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций. Десятки тысяч инсталляций Platform V Pangolin успешно эксплуатируются в составе сервисов и приложений различного уровня масштаба и критичности.

Platform V Kintsugi — графическая консоль мониторинга и управления СУБД Platform V Pangolin, а также любой реляционной базы данных, основанной на PostgreSQL и сохраняющей принципы обратной совместимости.

В октябре 2024 г. «СберТех» выбрал партнерскую модель бизнеса в качестве основной и приглашает партнеров к сотрудничеству. Участие в партнерской программе Platform V поможет привлечь больше заказчиков и открыть новые возможности для бизнеса.