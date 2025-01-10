В пригороде Уфы развернули дополнительную инфраструктуру связи

Новое оборудование увеличило зону покрытия LTE и скорость мобильного интернета для жителей Нагаево. Работу по улучшению сети в одном из наиболее востребованных пригородных сел Уфы провел «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Позитивные изменения коснулись улиц Таежной, Декоративной, Героя Василия Утина, Михаила Дорохова, а также переулков Интересного, Таежного, Драгоценного, Загадочного, Молодого, Кудрявого и других. В результате проведенных работ средняя скорость загрузки здесь составляет 15 Мбит/с, максимальная достигает 75 Мбит/с. Тяжелый контент теперь загружается быстрее, даже если к сети одновременно подключается большое количество пользователей.

«Доступ к мобильному интернету необходим для комфортной жизни наравне с наличием дорог и объектов социальной инфраструктуры. Нагаево — одно из самых популярных направлений для переезда в частный сектор. Село активно застраивается, появляются новые улицы, а количество пользователей интернета растет. Новое покрытие существенно упрощает повседневные задачи для наших абонентов, открывает доступ к образовательным ресурсам, государственным услугам и развлекательным сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Дополнительное телеком-оборудование работает в нескольких диапазонах частот, что гарантирует широкий радиус распространения сигнала, хорошее проникновение в закрытые помещения и оптимальные скорости передачи данных. После расширения инфраструктуры связи местные жители суммарно использовали за месяц 14 ТБ интернет-трафика, что сопоставимо почти с 10 тыс. фильмов в разрешении для смартфона.