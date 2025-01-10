«Комплекс геодезических расчетов» для отечественных ОС обеспечивает формирование кадастровых документов

В КБ «Панорама» разработан «Комплекс геодезических расчетов» для операционной системы Astra Linux Special Edition. Программа является дополнительным модулем к ГИС «Панорама» версии 15. Комплекс включает средства формирования кадастровых и землеустроительных документов в задачах «Кадастровые документы» и «Геодезический редактор». Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Модуль «Кадастровые документы» включает режимы «Информация из государственного кадастра недвижимости»,« Чтение кадастрового плана территории и обновление карты», «Редактирование атрибутов объекта кадастровых работ»,« База кадастровых работ», «Карта (план) объекта землеустройства», «Межевой план», «Карта-план территории», «Исправление реестровых ошибок», «Схема расположения участка на кадастровом плане», «Проверить XML-файл на соответствие XSD-схеме» и «Электронная цифровая подпись». Все указанные режимы предназначены для подготовки данных и формирования кадастровых документов. При помощи штатных средств ГИС «Панорама» формируется карта, содержащая новые и уточняемые (изменяемые) кадастровые объекты, определяющие геометрию объектов. Атрибутивные сведения, необходимые для подготовки отчетов и электронных документов, вводятся в семантику объектов карты или базу кадастровых работ.

Текстовые отчеты создаются в формате DOCX по установленным формам, а электронные документы создаются по XML-схемам в зависимости от типа документа. Режим «Карта (план) объекта землеустройства» поддерживает формирование XML-документов по схеме interact_map_plan_v01.xsd или interact_map_plan_v02.xsd. Режим «Межевой план» поддерживает формирование XML-документов по схеме MP_v09.xsd. Режим «Карта-план территории» поддерживает формирование XML-документов по схемам MapPlanTerritory_v01.xsd и MapPlanTerritory_v02.xsd. Режим «Исправление реестровых ошибок» поддерживает формирование XML-документов по схемам ReportRegistryError_v01.xsd и RegistryErrorReport.xsd. Режим «Схема расположения участка на кадастровом плане» поддерживает формирование XML-документов по схеме SchemaParcels.xsd.

Модуль «Геодезический редактор» включает группы режимов «Выделение пикетов», «Создание объектов», «Геометрические построения», «Построения вдоль объекта», «Построения параллельно объекту», «Изменение объектов», «Подписывание размеров», «Подготовка схем и чертежей» и «Формирование отчетов». Режимы данного модуля содержат специальные инструменты, предназначенные для нанесения на карту информации, полученной в ходе полевых кадастровых и землеустроительных работ. Кроме того, модуль включает средства для оформления схем и чертежей размерными линиями, выносками, подписями размеров и пояснительными надписями. Для поддержки формирования текстовых отчетов произвольной формы, настраиваемой пользователем, предназначены инструменты мастера отчетов.

Мастер отчетов использует заранее подготовленные шаблоны формата DOCX и обеспечивает последовательное выполнение следующих операций: выбор объекта карты, создание карты-схемы объекта, просмотр и редактирование карты-схемы, создание отчета по шаблону, заполнение отчета сведениями из метрики и семантики объекта карты, вставка в отчет изображения карты-схемы. Программный мастер отчетов используется в режимах «Создание схемы объекта и заполнение отчета», «Заполнение отчета для объекта», «Сформировать схему объекта в отдельном окне» и «Сформировать схему объекта и добавить в текущее окно». Для управления последовательно выполняемыми операциями используется диалог «Настройки схемы и отчета». В зависимости от выполняемого режима в диалоге отображается разный состав вкладок, включая «Параметры схемы», «Коды объектов», «Параметры отчета» и «Изображения».

В соответствии с требованиями нормативных актов графические изображения схем и чертежей включаются в состав XML документов в формате PDF. При этом вставка файлов формата PDF в отчет формата DOCX не поддерживается. Для вставки изображений из приложенных PDF-файлов режим «Сохранить изображение для графической части отчета» обеспечивает сохранение фрагмента карты одновременно и в формат PDF и в формат JPG. При наличии в списке прикрепленных графических файлов формата PDF, мастер отчетов обеспечивает автоматический поиск JPG-файла по имени PDF-файла и его вставку в отчет.

Новая версия ГИС «Панорама» с «Комплексом геодезических расчетов» для ОС Astra Linux Special Edition доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».