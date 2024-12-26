В RooX назвали факторы, повлиявшие на развитие рынка digital identity в 2024 году

Эксперты компании RooX, которая специализируется на системах управления доступом для корпоративного сектора, подвели итоги 2024 г. на рынке digital identity. Среди основных факторов, повлиявших на его развитие, назвали расширение отраслей, заинтересованных в серьезных подходах к аутентификации и авторизации, рост осведомленности о комплексных решениях для управления доступом, два аспекта импортозамещения и внимание со стороны среднего и малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители RooX.

В RooX отметили, что если еще недавно вопросами безопасного и удобного входа в приложения и операционные системы интересовались преимущественно крупные технологические и финтех-компании, то в 2024 г. выросло количество запросов на поставку таких решений со стороны «реального сектора» — девелоперов, промышленных и транспортных компаний. Это говорит о том, что растет уровень цифровизации бизнеса, ведь потребность в единой системе управления доступом возникает, когда ИТ-инфраструктура достигает определенного масштаба и зрелости.

Также наблюдается изменение критериев выбора. Значительно вырос спрос на системы, которые одновременно закрывают задачи аутентификации, авторизации и управления учетными данными по принципу одного окна. Причем эти задачи должны быть решены для широкого спектра пользователей: сотрудников, подрядчиков, клиентов, партнеров при всем многообразии сценариев и инфраструктуры, с которой они имеют дело.

«Мы развиваем нашу систему управления доступом RooX UIDM как комплексное решение на стыке IAM и IDM. И по обратной связи от клиентов видим, что такой подход сейчас помогает компаниям снизить стоимость и ускорить запуск внедрения защиты доступа. Это важно в условиях, когда кибератак все больше и они выполняются профессионалами», — сказал Искендер Шестопал, директор по развитию RooX.

По-прежнему на область digital identity продолжает влиять процесс импортозамещения. Это влияние выражается в двух аспектах. Во-первых, компании продолжают миграцию с зарубежных проприетарных и open source решений (например, Microsoft ADFS, OpenAM, Keycloak и др.). Во-вторых, безоговорочно популярный ранее Keycloak перестал быть первым выбором для компаний, которые ранее не имели внедренных решений для управления цифровой идентичностью. Теперь, если у компании возникает потребность в серьезной защите, выбор зачастую падает на другие решения.

В RooX также отмечают увеличение спроса на продукты в области digital identity со стороны среднего и малого бизнеса. Сложность удовлетворения этого спроса в том, что вариативность требований у таких компаний сравнима с крупным бизнесом сегментом, а бюджеты гораздо скромнее. Тем не менее решение есть — можно начать с внедрения базовой функциональности без большого объема кастомизации, а оплату лицензий предложить по модели подписки, что снижает первоначальный порог для пользования решением и дает ощутимый результат уже на начальном этапе внедрения.