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Российский бизнес ускоряет цифровую трансформацию: 87,5% компаний планируют масштабную автоматизацию

Согласно последнему исследованию Comindware, подавляющее большинство российских компаний (87,5%) намерены автоматизировать до половины своих бизнес-процессов в ближайшие два года. При этом половина опрошенных организаций выбирает поэтапный подход, планируя автоматизировать до 25% процессов, что говорит о взвешенной стратегии цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

«Такой подход позволяет компаниям тщательно протестировать новые решения на ограниченном числе процессов, оценить их эффективность и только потом масштабировать успешный опыт. Это снижает риски внедрения и позволяет оптимизировать инвестиции в цифровую трансформацию», — сказал Игорь Простоквашин, ведущий аналитик Comindware.

Исследование показало, что половина опрошенных компаний находится на среднем уровне цифровой зрелости, что отражает общий тренд на постепенное, но уверенное движение к цифровой трансформации. Значительная часть организаций (37,5%) находится на начальном этапе этого пути, что указывает на большой потенциал роста в ближайшие годы.

«Мы наблюдаем качественный сдвиг в подходе к цифровой трансформации. Если раньше компании фокусировались на точечных решениях, то сейчас мы видим запрос на комплексную автоматизацию с акцентом на интеграцию систем и моделирование бизнес-процессов, — сказал Игорь Простоквашин. — Особенно показательно, что 62,5% компаний считают low-code/no-code решения критически важными для бизнеса — это свидетельствует о стремлении к быстрой и гибкой автоматизации».

В развитии корпоративной архитектуры компании выделяют три ключевых направления: интеграция ИТ-систем (46,7%), моделирование бизнес-процессов (40%) и управление безопасностью и доступами (13,3%). Эти приоритеты отражают стремление бизнеса к созданию эффективной цифровой инфраструктуры.

«Такое распределение приоритетов показательно, — отметил Игорь Простоквашин. —Лидерство интеграционных задач говорит, что компании стремятся преодолеть разрозненность информационных систем, которая часто тормозит цифровую трансформацию. А высокий интерес к моделированию бизнес-процессов свидетельствует о зрелом подходе: прежде чем автоматизировать, компании хотят четко понять и оптимизировать свои процессы».

По данным исследования «РБК Тренды», среди наиболее востребованных решений лидируют системы автоматизации бизнес-процессов, внедренные в 56% организаций. За ними следуют цифровые экосистемы (44%) и технологии искусственного интеллекта (39%). При этом 90% российских компаний, согласно исследованию Ассоциации менеджеров России, уже активно используют отечественные цифровые разработки в своих бизнес-процессах.

Масштаб инвестиций в цифровую трансформацию также показывает серьезность намерений российского бизнеса: по данным НИУ ВШЭ, валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в России достигли в 2024 г. 5,2 трлн руб., увеличившись на 6,3% за год.

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