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Linx Cloud вошел в топ-3 поставщиков Kubernetes по версии CNews Market

Linx Cloud занял второе место в рейтинге поставщиков Kubernetes 2024. Рейтинг составлен Market.CNews на основе исследования рынка. Аналитики отметили высокий уровень встроенной функциональности ManagedKubernetes от Linx Cloud, а также его универсальность и конкурентное ценовое предложение.

В условиях роста собственной и заказной разработки ПО, а также интенсивного импортозамещения в России становятся все более востребованными платформенные решения для ускорения Time-to-market новых продуктов, одним из которых является Kubernetes as a service. Аналитики Market.CNews провели исследование рынка услуг облачных поставщиков Kubernetes as a Service, сравнив стоимость и ряд технических параметров платформ провайдеров.

Эксперты оценивали предложения провайдеров по функциональности сервиса, включая наличие балансировщиков нагрузки контейнеров, полноценного API для автоматизации взаимодействия с компонентами сервиса и встроенных систем мониторинга.

Также учитывалось, в каком режиме происходит обновление платформ – ручном или автоматическом, какие версии Kubernetes поддерживают поставщики Kubernetes as a Service, длительность периода бесплатного тестирования сервиса заказчиками и доступный в это время клиентам функционал.

По совокупности характеристик продуктам присуждались баллы, сумма которых определила позицию каждого решения в рейтинге. В результате сервис Kubernetes от Linx Cloud, развернутый на базе Deckhouse Kubernetes Platform, занял второе место.

«При создании нашего продукта мы принимали во внимание и пожелания клиентов, и те сервисы, которые уже представлены на рынке. Вхождение в топ-3 рейтинга CNews подтверждает, что нам удалось предложить актуальное решение, отвечающее потребностям разработчиков: удобный и надежный сервис с SLA 99,99%, позволяющий сократить время подготовки среды разработки до 15 раз и автоматизировать до 80% ручных операций», – сказал менеджер по продуктам Linx Cloud Станислав Братчиков.

Kubernetes в облаке Linx Cloud работает на ведущем российском решении – Deckhouse Kubernetes Platform (№1 среди K8s-платформ по версии Cnews «Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024»). DKP отвечает высоким требованиям безопасности и является единственной на сегодняшний день Kubernetes-платформой, получившей сертификат ФСТЭК России. Благодаря надежности и легкой управляемости Kubernetes as a service Linx Cloud на базе DKP реализуется в качестве готового сервиса как из публичного облака, так и из созданной под клиента изолированной инфраструктуры частного облака, что может быть интересно компаниям с повышенными требованиями к безопасности.

«Managed Kubernetes становится все более популярным сервисом, так как с его помощью компании в кратчайшие сроки получают инфраструктуру для запуска своих приложений и удобную возможность гибко масштабироваться по требованию в зависимости от нагрузки. Мы активно развиваем наш совместный продукт и сегодня в облаке Linx Cloud заказчики могут получить лучшее из Kubernetes «по кнопке», включая установку под ключ и полноценную поддержку», – отметил Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

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