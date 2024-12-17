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«ТрансТелеКом» выпустил единое мобильное приложение «РЖД Медиа» для поездов «Сапсан» и «Ласточка»

Мобильное приложение информационно-развлекательной платформы «Сапсан Медиа» модифицировалось в «РЖД Медиа» и расширило сферу применения с «Сапсана» на поезда «Ласточка». Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

«РЖД Медиа» – совместный проект «ТрансТелеКом» и Дирекции скоростного сообщения, филиала ОАО «РЖД». Функционал платформы, который доступен пассажирам во время поездки после подключения по внутрипоездной Wi-Fi-сети, – заказ горячего питания, покупка сувениров и цветов, фильмы, музыка, книги и журналы, аудио- и видеогиды с интересными фактами о местности, через которую проезжает поезд, и пр. Набор услуг зависит от типа поезда.

Платформа существует не только как внутрипоездной сайт, но и развивается в качестве мобильного приложения. До сих пор функционал приложения был настроен на поезда типа «Сапсан». Реализованное расширение сферы его применения на поезда «Ласточка» организовано методом бесшовной интеграции, в формате единого окна, благодаря чему происходит автоматическая, незаметная пассажиру подстройка платформы под нужный тип поезда с соответствующим набором услуг.

В расширенной платформе появилось больше возможностей для пассажиров участвовать в дальнейшем развитии «РЖД Медиа». Например, в разделе «Банк идей» каждый может внести свои предложения, какие еще сервисы были бы полезны путешественникам. Раздел «Тайный пассажир» призван с помощью опроса способствовать повышению качества обслуживания в поезде.

Некоторые сервисы мобильного приложения «РЖД Медиа» доступны не только во время поездки, но вне поезда. Например, заказ посещения бизнес-зала, vip-сопровождения, транспортировки багажа, возможность запланировать будущую поездку – посмотреть расписание, купить билет не только на поезд, но и на мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге, и др. Сервисы мобильного приложения, не связанные с услугами внутри поезда, доступны в любой момент при наличии интернета.

Потенциал развития опций платформы как внутри, так и вне поезда достаточно высок, их набор формируется в зависимости от потребностей и запросов пассажиров.

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