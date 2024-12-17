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LogistiX заменила WMS на 14 складах компании «Рулог»

Компания «Рулог» в сжатые сроки автоматизировала 14 складов по всей России от Калининграда до Владивостока в рамках проекта импортозамещения. Подрядчиком выступила компания LogistiX – российский поставщик профессиональных систем управления. Об этом CNews сообщили представители LogistiX.

В условиях прекращения доступа к зарубежным программным сервисам перед компанией «Рулог» встала задача полного перехода на отечественное программное решение. Важно было обеспечить высокую плотность запусков, бесперебойную работу складских объектов и полное покрытие потребностей клиентов.

Сложность проекта была обусловлена уникальными требованиями клиентов и спецификой каждого склада: трехтемпературная структура (заморозка, охлажденная продукция, сухой склад), применение разных технологий хранения (фронтальные, набивные, гравитационные стеллажи, драйв ин, push back, шаттлы), биллинг, строгое ведение показателей качества и контроль температуры на приемке и отгрузке.

В качестве пилотного склада, где была внедрена система LEAD WMS, выбрали самый сложный с точки зрения логистических операций объект, чтобы в последствии удовлетворить потребности всех остальных распределительных центров (РЦ) с минимальными доработками. Общий пул задач разделили на два блока: основная функциональная часть, без которой работать нельзя, и оптимизационная, которую можно применить в дальнейших итерациях.

«Для снижения рисков при запуске первого распределительного центра мы уменьшали нагрузку, перераспределяя снабжение на другие площадки, – отметил Юрий Козлов, директор по логистике «Рулог». – Начиная с третьего склада, мы уже выдерживали необходимые объемы, привлекая дополнительную команду складских работников».

Тиражирование системы велось в три параллельных потока – это позволило за три месяца запустить 12 складов. Проектную команду разделили на три группы по три-четыре человека, которые могли действовать самостоятельно. Также организовали группу операционной поддержки, которая усиливала локальную команду на запусках, так как в период адаптации и привыкания сотрудников к новой системе падала производительность.

Александр Писаренко, директор по информационным технологиям «Рулог»: «Это был настоящий вызов: мы одновременно меняли практически все ключевые системы компании (порядка 80 интеграционных потоков), где WMS и ERP играли первостепенную роль. По каждой системе работал отдельный подрядчик со своими подходами к организации работы. Все системы нужно было заставить работать вместе, как единый организм. И это у нас получилось».

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