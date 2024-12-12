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В ELMA365 упростили работу с электронными подписями благодаря решениям «Контура»

Система ELMA365 КЭДО автоматизирует кадровые процессы. Для работы с документами в ней документы, нужны сертификаты электронной подписи. Чтобы выпустить их и не покидать привычную систему, в ELMA365 КЭДО внедрили возможности Корпоративного центра регистрации «Контура». Теперь сотрудники смогут легко получить сертификаты неквалифицированной электронной подписи — их часто используют в кадровом электронном документообороте. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сергей Лапшин, менеджер проектов Удостоверяющего центра «Контура»: «Если стороны заключили между собой соглашение о правилах использования НЭП, документы, которые ей подписали, обладают юридической силой. При этом такие сертификаты можно оформить быстро, потому что сотрудникам не обязательно посещать удостоверяющий центр для подтверждения личности».

Интеграция ELMA365 КЭДО и Корпоративного центра регистрации позволит бизнесу быстрее работать с электронными документами, а также настроить процессы, которые помогают выдавать сертификаты и управлять их актуальностью.

Виктор Ситник, Product Owner ELMA365 КЭДО: «Благодаря интеграции с Корпоративным центром регистрации мы как вендор можем предоставить компаниям возможность гибко управлять выпуском электронной подписи без необходимости посещения удостоверяющего центра, что в свою очередь существенно повышает комфорт от использования ELMA365 КЭДО».

Корпоративный центр регистрации «Контура» — это сервис экосистемы для бизнеса «Контур», который позволяет получать и перевыпускать сертификаты электронных подписей. Сейчас через КЦР оформляют сертификаты больше 20 тыс. организаций. С помощью сервиса они сокращают процессы, связанные с электронной подписью, до двух часов.

ELMA365 — Low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов. Экосистема платформы ELMA365 автоматизирует внутренние и внешние бизнес-процессы, электронный документооборот, CRM и клиентский сервис. На протяжении нескольких лет ELMA365 занимает первые места в рейтингах российских BPM-систем издания CNews.

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