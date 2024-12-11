«Билайн» открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова

Состоялось открытие технической лаборатории на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ им. Плеханова при поддержке и партнерстве компании «Билайн». Лаборатория открывается в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет», в составе учебно-производственного центра (кластера) по отрасли «Радиоэлектроника». В лаборатории будут проходить учебные занятия для студентов по специальности «Сетевое и системное администрирование». Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Акцент в учебе будет сделан на практических занятиях на оборудовании, предоставленном компанией «Билайн». На торжественном открытии лаборатории присутствовал проректор РЭУ им. Плеханова Алексей Никулин и заместитель генерального директора «Билайн», руководитель технического блока Валерий Шоржин.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), руководитель технического блока: «Сегодня для нас важный день — открытие лаборатории в рамках сотрудничества «Билайн» и техникума Российского Экономического Университета имена Георгия Валентиновича Плеханова. Этот шаг укрепляет наше сотрудничество и усиливает поддержку подготовки специалистов в области телекоммуникаций и технологий. Современные технологии меняют мир, и наша цель — предоставить платформу для практического изучения инновационных решений. Мы уверены, что лаборатория станет центром притяжения для амбициозных студентов, готовых не только осваивать, но и создавать новые технологии. Здесь будут проходить учебные занятия, научные исследования и проекты, которые помогут студентам развиваться и становиться востребованными специалистами. «Билайн» всегда поддерживал образование, и мы уверены, что совместно с РЭУ мы создадим уникальную экосистему для подготовки нового поколения профессионалов».

Инженеры связи - одна из востребованных профессий в сфере телекоммуникаций в России. «Билайн» в первую очередь инженерная компания и нацелена на подготовку специалистов с новыми компетенциями. С 2024 г. компания является партнерами национального проекта «Наука и Университеты» и способствует подготовке высоко квалифицированных технических специалистов Университетом, где студенты могут пробовать и применять знания на практике. «Билайн» поддерживает студентов, чье профессиональное развитие так или иначе связано с инновациями. Открытие лаборатории — это один из шагов, открывающий новые возможности студентам нашей страны.

Алексей Никулин, проректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова: Выражаю искреннюю благодарность индустриальному партнеру Плехановского университета ПАО "Вымпелком" за плодотворное сотрудничество и создание собственной лаборатории на базе Московского приборостроительного техникума в рамках образовательно-производственного центра по отрасли «Радиоэлектроника», созданного в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет». Вот уже более ста лет наш университет служит надежным фундаментом для подготовки квалифицированных специалистов, чей труд способствует укреплению экономического и социального потенциала нашей страны. Мы с гордостью продолжаем следовать традициям, заложенным поколениями выдающихся ученых и педагогов, используя проверенные временем и современные методики, и неизменно ориентируясь на государственные приоритеты (в образовании и науке). Сотрудничество с нашими отраслевыми партнерами обладающих мастерством, богатым практическим опытом и глубинным пониманием задач, позволяет воплощать в жизнь самые амбициозные идеи. Вместе с нашим профессиональным коллективом мы создаем прочную основу, способную не только отвечать вызовам сегодняшнего дня, но и формировать будущее. Совместные проекты — это не просто работа. Это объединение усилий, которое рождает результат стратегического масштаба, столь значимый для всей страны. Мы строим мосты к будущему, опираясь на силу традиций, опыт, взаимное доверие и компетентность».