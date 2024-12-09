CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

Axoft стал дистрибьютором решений «АНТ-ЦС»

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft стал партнером «АНТ-ЦС». В рамках сотрудничества дистрибьютор окажет содействие по продвижению продуктов разработчика в партнерском канале. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Axoft выступит дистрибьютором информационных систем и решений «АНТ-ЦС», в числе которых MES-система «ИМУС», APS-система «ОптИМУС», EAM-системы «ИУС ТОиР», «мТОиР» и др. Все представленные вендором продукты являются полностью российской разработкой и включены в Реестр отечественного ПО.

«Аналитическая и техническая экспертиза, а также успешный опыт Axoft положительно скажется на популяризации наших решений. Это партнерство поможет многим компаниям оптимизировать внутренние рабочие процессы, используя наши продукты», – сказал исполнительный директор «АНТ-ЦС» Роман Рассказчиков.

Продукты «АНТ-ЦС» нацелены на внедрение в компании, которые заинтересованы в импортозамещении софта. Дополнительным рынком для продвижения продуктов станут страны СНГ. Решения «АНТ-ЦС» совместимы с операционными системами РОСА, Astra Linux, «Ред ОС М», «Альт Linux», платформа V и российской базой данных Postgres Pro.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Горшилин, RED Security: Синергия ГОСТ VPN c другими MSS-сервисами закрывает основные потребности компаний в киберзащите

В России изготовлены фотонные интегральные схемы 90 нм и 350 нм

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

«Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще