«Ростелеком» внедряет современные технологии в образовательный процесс Уральского государственного экономического университета

В Екатеринбурге состоялось подписание трехстороннего соглашения между компанией «Ростелеком», Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ) и УК «Цифра Инвест». Документ завизировали директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова, ректор УрГЭУ Яков Силин и генеральный директор УК «Цифра Инвест» Андрей Ремпель. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В рамках соглашения планируется создание «Цифрового кампуса» – единой информационной и технологической ИТ-платформы, состоящей из защищенных сетей передачи данных, биометрии, облачных хранилищ и видеонаблюдения с аналитическими возможностями. Это решение направлено на внедрение современных технологий в образовательный процесс и интеграцию государственных, социальных и коммерческих услуг для студентов, администраций высших учебных заведений и бизнес-партнеров.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «”Цифровой кампус” от “Ростелекома” – это проект по автоматизации и цифровизации образовательного процесса. Он поможет современным студентам быстрее адаптироваться к учебе, так как информация будет представлена в удобном для них диджитал-формате. Взаимодействие в едином информационном поле, в одном сервисе для студентов, педагогов и представителей бизнеса позволит обеспечить дальнейшее успешное трудоустройство выпускников».

Яков Силин, ректор Уральского государственного экономического университета: «Здорово, что в сотрудничестве заинтересованы сразу три стороны: молодые люди, профессорско-преподавательский состав и практики. Наше взаимодействие позволит сократить разрыв между академическим процессом и процессами, которые происходят в реальном секторе экономики. В современном динамично развивающемся мире это крайне важно. Объединяя усилия, мы станем сильнее, вместе реализуем все идеи и задачи, к которым стремимся».

Андрей Ремпель, генеральный директор УК «Цифра Инвест»: «Мы начали разрабатывать ИТ-платформу для администраций высших учебных заведений в 2022 г. После успешного пилотного запуска стало очевидно, что нам нужен федеральный партнер, обладающий развитой цифровой инфраструктурой и компетенциями по работе с государственными организациями. Партнерство с “Ростелекомом” поможет нам расширить географию проекта и обеспечить его реализацию на федеральном уровне».