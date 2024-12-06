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«Ростелеком» построил новую архитектуру личного кабинета с помощью ПО VK Tech

«Ростелеком» перевел личный кабинет абонентов на новую архитектуру. У сервиса повысилась скорость и стабильность работы при растущих нагрузках, а также появились новые возможности для внедрения бизнес-решений.

Российская разработка команды VK Tech – сервис Tarantool – была выбрана «Ростелекомом» для решения задач по миграции личного кабинета пользователя с монолитной архитектуры на микросервисную, а также хранения сессий и авторизации пользователей. Перенос был осуществлен в рекордно сжатые сроки – две ночи.

Для обновления личного кабинета абонента использовали доверенное решение, входящее в реестр Министерства цифрового развития. Миграцию на российскую технологию провели для приобретения независимости от импортных решений, которые больше не поддерживались вендорами. В результате переход в новый личный кабинет прошел для миллионов аккаунтов пользователей «Ростелекома» бесшовно.

Александр Виноградов, директор направления сервисов по работе с данными VK Cloud и Tarantool, сказал: «Во время обсуждения решения с командой “Ростелекома” мы разрабатывали новый продукт — in-memory-базу данных Tarantool DB, которая обеспечивает высокую производительность и быстрый отклик при высоких нагрузках на сервис с большой аудиторией пользователей. Коллеги из “Ростелекома” постоянно делились опытом и идеями по улучшению продукта, чтобы он полнее соответствовал всем задачам компании. Мы внимательно прислушивались к обратной связи и следили, чтобы база данных включала в себя необходимые инструменты для стабильной работы личного кабинета — мониторинг, обновление, резервное копирование и восстановление данных».

Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису «Ростелекома», сказал: «Личным кабинетом пользуются клиенты домашнего интернета, мобильной связи и других наших услуг. Здесь совершается до 270 млн операций в месяц, и их количество постоянно растет на фоне увеличения интереса пользователей к дистанционному формату сервисов и все большего проникновения самообслуживания. Благодаря реализованным изменениям в архитектуре личный кабинет стал работать быстрее и стабильнее. Количество операций на одного клиента выросло на 32%, а число активных пользователей приложения увеличилось почти на 10%».

Руслан Тагиров, начальник отдела развития инфраструктуры разработки «Ростелекома», сказал: «Для команды “Ростелекома” это был первый опыт по внедрению in-memory баз данных на таком масштабе. С переходом на Tarantool мы получили инструменты для дальнейшего развития проектов и создания новых решений для обслуживания пользователей. Интеграция такого рода — критически важный шаг, так как он затрагивает всех пользователей “Ростелекома”. Работу Tarantool с нашей стороны поддерживает команда DevOps-инженеров, а на все возникающие вопросы мы получаем оперативный ответ от команды Tarantool».

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