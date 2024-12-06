Пивоварня Telega Beer перестраивает структуру работы, внедряя на розничные точки систему маркировки

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» успешно внедрил процессы маркировки на розничных точках для Телегинской пивоварни (Telega Beer) в Ярославле. Этот шаг стал важным этапом в работе для производителя слабоалкогольных напитков, который ранее не использовал маркировку в своей деятельности, так как она не требовалась по законодательству. Теперь, благодаря внедрению системы, Telega Beer сможет соответствовать актуальным требованиям рынка и обеспечить прослеживаемость реализуемой продукции. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бит».

В рамках проекта специалисты офиса компании «Первый Бит» в Ярославле обновили программные продукты «1С:Розница» и «1С:Бухгалтерия» до современных релизов, что позволило оптимизировать учет и управление продажами, а также учесть последние изменения законодательства в регламентированном учете и регуляции розничной торговли.

Также была проведена прошивка сканеров и кассовых аппаратов, регистрация в системе «Честный знак» и интеграция программного обеспечения с этой системой. Комплекс мероприятий по внедрению маркировки завершили настройка видов номенклатур под маркируемый товар и обучение персонала по работе с новыми процессами.

Благодаря профессионализму специалистов «Первого Бита», компания имеет возможность более эффективно управлять своей продукцией и соответствовать требованиям законодательства.

«После завершения проекта, Первый Бит продолжает оказывать Telega Beer консультационные услуги по сопровождению работы с маркировкой. Так мы можем быть уверены, что заказчик сможет в полной мере использовать все возможности маркировки и двигаться вперед в условиях постоянно меняющегося рынка», – сказал менеджер направления АРТ офиса «Первый Бит» в Ярославле Артем Климов.

Для директоров компаний, работающих в пищевой промышленности, внедрение маркировки – это не просто выполнение требований, но и возможность повысить доверие потребителей, улучшить процессы учета и минимизировать риски.

Опыт Telega Beer демонстрирует, как современные ИТ-решения могут стать ключевым фактором для успешной деятельности в конкурентной среде и надежным подспорьем в соблюдении вечно развивающихся законодательных предписаний.