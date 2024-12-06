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NUUM отмечает год с момента запуска: 4,5 миллиона установок и миллионы пользователей

Видеоплатформа NUUM подвела результаты первого года своей работы. За этот период приложение установили более 4,5 млн раз в Appstore, Google Play и Rustore, а количество зарегистрированных авторов достигло 317 тыс. Об этом CNews сообщили представители NUUM.

Среднемесячная активная аудитория (MAU) выросла до 5,7 млн человек. На платформе было проведено более 30 челленджей, в рамках которых пользователи выложили свыше 10 тыс. видео с суммарным количеством просмотров более 12 млн.

За прошедший год команда NUUM представила множество обновлений, направленных на улучшение опыта как для авторов, так и для зрителей, среди которых: запуск программы монетизации с просмотров рекламы для авторов; внедрение платного контента через Pay Wall; программа компенсации монетизации «Единый оффер» для блогеров, ранее зарабатывавших на YouTube; запуск биржи офферов — автоматизированной платформы для размещения рекламы через авторов контента; старт образовательного интенсива для блогеров NUUMLAB, где участники получили прикладные навыки и необходимую теоретическую базу по блогерству — от создания концепта до юридических аспектов; реализация проекта NUUM Idea Day, который позволяет авторам и продакшенам воплощать свои идеи и размещать их эксклюзивно на NUUM. И многое другое.

«Нам удалось создать платформу действительно пользовательского контента, где простые люди выкладывают видео, ведут стримы, участвуют в челленджах, находят общение и свою аудиторию. Мы благодарны профессиональным авторам и ценим внимание к платформе как начинающих контент-мейкеров, так и блогеров-миллионников, особенно когда они выбирают NUUM в качестве своей официальной площадки. Ваша поддержка и вера в проект помогают нам двигаться вперёд. Мы рады получать вашу обратную связь и становиться лучше благодаря постоянному контакту с аудиторией!» — сказала Наталья Братчикова, генеральный директор NUUM.

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