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В НИЯУ МИФИ открылась совместная с компанией Smart Technologies лаборатория

На базе дизайн-центра MEPHIUS в научно-лабораторном корпусе НИЯУ МИФИ состоялось открытие совместной учебно-прикладной лаборатории с компанией Smart Technologies, российским ИТ-интегратором и разработчиком ПО. Об этом CNews сообщили представители Smart Technologies.

Работа лаборатории будет включать три основных трека — образовательный, прикладной, а также проведение мероприятий. В рамках образовательного трека предусмотрена подготовка и внедрение в учебный процесс ИИКС новых курсов по DevOps, разработке облачных платформ, систем виртуализации и др., включая проведение студентами лабораторных и защиту выпускных работ. В рамках прикладного трека — проведение НИР по ИИ, анализ защищенности разрабатываемых совместных решений, разработка ПАК по мониторингу и др. В рамках проведения мероприятий — чтение лекций и организация семинаров по прикладным направлениям (DevOps, виртуализация и др.), совместных курсов ДПО, хакатонов.

Директор департамента комплексных проектов Smart Technologies Иван Банцов: «Когда-то давно МИФИ, дав высокий старт, выпустил на орбиту, будем скромно говорить, хороших выпускников. И вот сейчас пришло время делиться информацией, которую мы набрали на орбите. Мы с удовольствием поделимся с нынешними студентами своим опытом».

«Я очень рад, что проект теперь начнет наполняться людьми, а по соседству у вас — еще и лаборатории «Гринтатома» и «Цифрума», так что надеюсь на взаимодействие и интеграцию в широком смысле», — отметил ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.

На церемонии открытия лаборатории директор эндаумент-фонда НИЯУ МИФИ Марина Ступникова объявила о том, что выпускниками, входящими в руководство компании Smart Technologies, сформирован целевой капитал на развитие центра разработки микроэлектроники полного цикла MEPHIUS. Доход от целевого капитала будет направляться, в том числе, на проекты лаборатории с участием студентов НИЯУ МИФИ. Выбор проектов будет осуществляться попечительским советом целевого капитала, в который вошли выпускники, сделавшие крупные пожертвования, — Антон Ефремов, председатель совета директоров, и Олег Кот, член совета директоров Smart Technologies.

«Целевой капитал является прекрасным инструментом, позволяющим зафиксировать долгосрочные намерения о сотрудничестве между нашей компанией и НИЯУ МИФИ. Нам кажется важным практическая подготовка студентов на реальных бизнес-задачах, но так, чтобы это было органично встроено в учебный процесс. Площадка лаборатории и финансовый механизм в виде целевого капитала создают для этих целей устойчивую основу», — сказал Олег Кот.

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