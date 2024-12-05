Строительные компании и риелторы стали чаще общаться по видеосвязи

Осенью трафик на российские сервисы онлайн-встреч вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., говорится в совместном исследовании «МегаФона» и «Контур.Толка». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Наибольшее количество гигабайт россияне тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. При этом трафик у отечественных решений тоже растет. Чаще остальных россияне выбирают для онлайн-встречи сервисы «Яндекса» («Яндекс Телемост» и Pruffme, недавно приобретенный компанией), SaluteJazz и «Контур.Толк».

По динамике переданного трафика среди российских решений лидерами стали «Яндекс Телемост» (прирост +73% к показателям сентября-ноября 2023 года), Pruffme (+37%) и Контур.Толк (+32%).

Среднее время совещания по видеосвязи в России составляет полчаса. Этот показатель не меняется с начала года. В основном онлайн-встречи проводят россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Еще четверть от всех участников созвонов — от 25 до 34 лет.

В пятерку регионов-лидеров по количеству проведенного времени в сервисах онлайн-встреч с начала делового сезона вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область.