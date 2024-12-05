Совместная работа над требованиями: ФАУ «ФЦС» и АО «Кодекс» заключили соглашение о сотрудничестве

Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС») и АО «Кодекс», головная компания консорциума «Кодекс», подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители АО «Кодекс».

Стороны договорились о взаимодействии экспертов и специалистов по следующим вопросам: создание методик автоматизации выделения требований; выработка методик и практик автоматизации классификации требований; передача сторонами соглашения друг другу информации об изменениях состава и статуса документов, в которой содержатся требования по безопасности зданий и сооружений; это необходимо для актуализации Реестра документов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса; создание методологии семантического анализа требований; разработка технологий по созданию требований, ориентируемых как на человека, так и на информационную и киберфизическую систему.

ФАУ «ФЦС» и АО «Кодекс» заключили соглашение, с целью технологически способствовать эффективному развитию строительной отрасли. Для этой цели стороны намерены сотрудничать в сфере цифровизации работы с требованиями.

ФАУ «ФЦС» обладает квалификацией в области нормативного обеспечения строительства, также Минстрой России наделил Центр полномочиями вести Реестр требований, подлежащих применению при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации и сносе объектов капитального строительства на портале «Стройкомплекс.РФ».

У АО «Кодекс», в свою очередь, есть технологические возможности на цифровой платформе «Техэксперт» для создания и ведения реестров требований. Специалисты консорциума «Кодекс» постоянно актуализируют, а также улучшают технологии уже существующих Реестров нормативных требований в различных отраслях.