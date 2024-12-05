Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с отечественным почтовым сервером TEGU Enterprise

Вендор «Инферит» (ГК Softline) и «Лаборатория МБК» подтвердили совместимость и корректность работы почтового сервера Tegu и операционной системы «МСВСфера Сервер 9». Успешные результаты тестирования подтверждены сертификатом. Сотрудничество расширяет экосистему отечественного ПО для корпоративных коммуникаций.

TEGU Enterprise — современный российский почтовый сервер, способный обеспечить надежные корпоративные коммуникации в организациях любого масштаба: от небольших компаний до крупных предприятий с десятками тысяч сотрудников. Решение включает все необходимые инструменты для организации рабочего процесса: корпоративную почту, общие календари для планирования встреч и событий, адресные книги для управления контактами. Важные преимущества TEGU Enterprise — возможность географически распределенной работы, повышенная отказоустойчивость и встроенные механизмы защиты корпоративных данных, включая интеграцию с антивирусными системами и системами двухфакторной авторизации. Продукт входит в реестр отечественного ПО и успешно используется в государственных организациях, промышленных предприятиях, образовательных учреждениях и коммерческих компаниях.

ОС «МСВСфера» используется в России с 2013 г. в различных отраслях, включая авиационную промышленность, транспортный сектор, научные, образовательные и медицинские учреждения по всей стране. Система представлена в двух версиях: серверной («МСВСфера Сервер») и для рабочих станций («МСВСфера АРМ»). Важное преимущество обеих версий ОС «МСВСфера» — длительные сроки поддержки: для 9 версии она продлится до 2032 г.

«МСВСфера Сервер» является альтернативой зарубежным продуктам уровня Enterprise Linux, обеспечивая высокую степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS, Oracle Linux и других системах этого класса.

ОС «МСВСфера АРМ 9» для рабочих станций предлагает удобную и функциональную среду для конечных пользователей, поддерживает ряд офисных и специализированных приложений.

В рамках тестирования инженеры вендора «Инферит» развернули почтовый сервер TEGU Enterprise, выполнили подключение тестовых пользователей, проверили функциональность системы. Успешно выполнены подключение и настройка почтовых клиентов из дистрибутива ОС «МСВСфера АРМ 9» — Thunderbird, Evolution, Gnome-accounts, Blackberry Hub for Android с использованием SSL. Все компоненты почтового сервера TEGU Enterprise функционируют в штатном режиме.

«Почтовый сервер TEGU Enterprise — сервер нового поколения, разработанный с нуля для платформы OS Linux. Естественно, что все уникальные свойства раскрываются в полной мере на основе современной, надежной операционной системы. Именно это обстоятельство делает его масштабируемым и функциональным. Поэтому мы тщательно подбираем и всесторонне тестируем смежные компоненты прежде, чем рекомендовать их использование с TEGU. Благодарим наших коллег из компании «Инферит» за проведенные работы по тестированию и рекомендуем нашим пользователям ОС «МСВСфера», — отметил генеральный директор компании «Лаборатория МБК» Игорь Кальметов.

«Выбирая операционную систему, заказчики в первую очередь оценивают экосистему совместимых бизнес-приложений. Корпоративная почта — один из ключевых сервисов для любой организации, и интеграция с TEGU Enterprise существенно расширяет возможности наших пользователей. Это особенно важно для крупных предприятий, где надежность коммуникаций напрямую влияет на эффективность работы. TEGU Enterprise позволяет развернуть надежную и масштабируемую почтовую систему, а ОС «МСВСфера» обеспечивает стабильную платформу для ее работы. Наша задача — предоставить заказчикам полный стек технологий для создания современной корпоративной ИТ-инфраструктуры на базе доверенного российского ПО», — отметила Александра Залманова, руководитель направления развития ОС «МСВСфера».