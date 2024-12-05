Подтверждена совместимость оборудования «Аэродиск» с ПО НТЦ ИТ «Роса»

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации и компания НТЦ ИТ «Роса», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, подтвердили совместимость своих решений.

В течение двух месяцев эксперты НТЦ ИТ «Роса» и «Аэродиска» проводили тестирование совместимости программных продуктов, включая операционную систему «Роса Хром Сервер» и систему виртуализации Rosa Virtualization с системой хранения данных (СХД) «Аэродиск». Тестирование завершилось успешно, что позволило объявить о технологическом партнерстве.

Первым этапом стало предоставление «Аэродиском» удаленного доступа к своим серверам, на которых была установлена операционная система «Роса Хром Сервер». Специалисты НТЦ ИТ «Роса» провели серию тестов, оценивая работу блочных и файловых протоколов, чтобы проверить корректность взаимодействия программных решений с системой хранения данных (СХД). Тестирование включало проверку базовых операций чтения и записи, а также стабильность работы системы под высокой нагрузкой.

На следующем этапе был создан кластер виртуализации с использованием системы Rosa Virtualization. Этот кластер позволил проверить совместимость и производительность решений на уровне виртуальных ресурсов. Администрирование СХД, включая настройку оборудования и управление параметрами хранения данных, полностью находилось в ведении специалистов «Аэродиска», что обеспечило соблюдение всех требований производителя.

Полученные по итогам обоих этапов тестирования результаты подтвердили необходимый уровень совместимости всех компонентов. Совместимость обеспечена между аппаратными платформами «Аэродиска», включая линейки продуктов AQ440, AQ450 и «Восток», и последней версией операционной системы «Роса Хром Сервер», а также системой виртуализации Rosa Virtualization 3.0.

Потенциально в рамках развития сотрудничества сторон возможно создание совместного программно-аппаратного комплекса (ПАК), а также развитие функциональности систем с последующим обновлением сертификации совместимости.

«Наше партнерство с компанией "Аэродиск" — это не просто технологическая синергия, но и важный шаг к созданию единой, полностью совместимой экосистемы для российских клиентов. Комплексное тестирование подтвердило, что решения «Роса Хром Сервер» и Rosa Virtualization гарантируют стабильность, производительность и высокую отказоустойчивость даже в сложных инфраструктурных сценариях. Мы стремимся предлагать клиентам решения, которые не только соответствуют их текущим требованиям, но и обладают долгосрочной технологической актуальностью, поддерживая новейшие аппаратные платформы и снижая затраты на эксплуатацию», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».