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«МТС Web Services» запустила защищенный «1C»-хостинг

«МТС Web Services» (MWS; входит в группу МТС) сообщила о том, что в облаке стал доступен комплексный сервис защищенный «1С»-хостинг. Теперь клиенты смогут разместить конфигурацию «1С» на высокопроизводительных серверах c максимальной защитой данных.

Сервис защищенный «1C»-хостинг дополнит комплекс услуг по обеспечению непрерывности работы систем «1С», предоставляемых клиентам из облака. В зависимости от потребностей бизнесу доступен широкий выбор функций сопровождения «1С» – продажа и аренда лицензий, а также поддержка сертифицированными специалистами. Для обеспечения максимальной безопасности и производительности удаленный доступ к информационной базе осуществляется через веб-/тонкий клиент, а также по шифрованному каналу связи.

Встроенные в сервис средства защиты обеспечивают сохранность данных, позволяют предотвратить утечки конфиденциальной информации и закрывают вопросы соответствия требованиям регуляторов по защите. Пользователям доступны 7 инструментов информационной безопасности от проверенных вендоров: изолированный контур ресурсов, многофакторная аутентификация (MFA), защита веб-приложений от взлома (WAF), доступ к сервису через защищенные каналы связи (ГОСТ VPN), антивирус, система резервного копирования и круглосуточный мониторинг, а также реагирование на инциденты информационной безопасности силами команды профильных специалистов.

Непрерывность бизнес-процессов и бесперебойный доступ сотрудников к приложениям «1С» обеспечивается за счет отказоустойчивой инфраструктуры, размещенной в надежных дата-центрах, соответствующих уровню Tier III и систем резервного копирования с возможностью полного восстановления данных.

«Размещение «1C» в надежном облачном пространстве позволяет оптимизировать затраты на обслуживание и защиту ИТ-оборудования, а благодаря интеграции с сервисами информационной безопасности существенно повысить уровень безопасности данных и организовать защищенный удаленный доступ сотрудников ко всей необходимой информации. Гибкая масштабируемость решения позволяет в случае необходимости оперативно нарастить мощности. Сервис совместим со всеми операционными системами поэтому с ним можно работать с любого устройства», – отметил директор по продуктам «МТС Web Services» Михаил Тутаев.

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