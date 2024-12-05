«Киберпротект» представила обновлённую гиперконвергентную систему «Кибер Инфраструктура»

Компания «Киберпротект» представила новую версию гиперконвергентной системы «Кибер Инфраструктура 6.5». В новой версии существенно оптимизирована система хранения данных и реализованы новые функции объектного хранилища S3. Внедрена технология безопасной разработки, направленная на обеспечение безопасности кода.

В «Кибер Инфраструктуре 6.5» оптимизированы ключевые процессы эксплуатации платформы. Появилась функция автоматического конфигурирования серверов кластера, внедрен механизм, существенно упрощающий добавление новых серверов в кластер, расширен функционал системы мониторинга.

В этом релизе разработчики «Киберпротекта» реализовали функцию, которая поможет новым пользователям быстро начать работать с продуктом, а администраторам, имеющим опыт эксплуатации, существенно сэкономить время при изменении конфигурации кластера «Кибер Инфраструктуры 6.5».

Для упрощения первичного развёртывания автоматизировано назначение ролей для накопителей, установленных в серверах хранилища. Теперь накопителям в процессе создания кластера или подключения нового сервера в кластер автоматически назначаются роли кэша, метаданных и серверов фрагментов.

Развёртывания дополнительных узлов кластера достаточно трудоемкая задача, требующая выполнения большого количества повторяющихся операций настройки. В «Кибер Инфраструктуре 6.5» реализована возможность использования конфигурации существующих серверов кластера как шаблонов для конфигурирования добавляемых новых серверов. Эта функция устраняет ошибки настройки, связанные с человеческим фактором, и существенно упрощает развертывание и масштабирование крупных кластеров в «Кибер Инфраструктуре 6.5».

При разработке «Кибер Инфраструктуры 6.5» значительное внимание было уделено расширению функциональности объектного хранилища S3.

Для расширения возможностей управления жизненным циклом объекта добавлена возможность формирования правил жизненного цикла с использованием тегов, что обеспечивает формирование правил любой сложности. «Кибер Инфраструктура 6.5» поддерживает классы хранения и была добавлена функция переноса объектов между классами хранения, обеспечивающая возможность архивирования объектов для снижения стоимости их хранения.

Другое важное улучшение — реализация функции потоковой загрузки больших объектов в корзины объектного хранилища S3 с использованием технологии chunked upload. Теперь загрузка файлов размером в несколько гигабайт существенно менее требовательна к ресурсам клиента, который может иметь минимальные дисковые ресурсы и оперативную память, а управлять загрузкой многотерабайтных объектов.

В «Кибер Инфраструктуру 6.5» добавлена статистика S3 по классам хранения позволяющая получать полную оперативную информацию по использованию ресурсов хранилища пользователями в формате JSON, что может использоваться в биллинговых системах.

Упрощена первичная настройка сервиса S3 при его развертывании на программно-определяемом хранилище «Кибер Инфраструктуры 6.5». Появилась возможность, в зависимости от предполагаемой нагрузки на хранилище S3, изменить состав сервисов хранилища S3 с использованием графического интерфейса. Переработан интерфейс управления хранилищем S3, что сделало процесс управления проще и нагляднее.

Доступность данных в системе обеспечивается их избыточностью с использованием технологии репликации или избыточного кодирования. Последнее предпочтительнее из-за существенно меньших требований к аппаратным ресурсам, но заметно медленнее по сравнению с репликацией из-за необходимости вычисления контрольных сохраняемых данных. В «Кибер Инфраструктуре 6.5» выполнена работа по оптимизации времени расчета контрольных сумм за счет использования современных алгоритмов, имеющих более высокое быстродействие. Это позволило увеличить производительность программно-определяемого хранилища «Кибер Инфраструктуры 6.5» на десятки процентов, в зависимости от конфигурации кластера хранения и профиля нагрузки, а увеличение производительности объектного хранилища S3 достигло 2,5 раза.

Начиная с версии 6.5, внешние СХД, которые до сих пор могли использоваться для размещения данных виртуальных машин только при подключении по протоколу iSCSI, могут быть подключены по протоколу Fibre Channel. Это расширяет перечень внешних СХД, которые могут быть интегрированы с «Кибер Инфраструктурой 6.5».

«Кибер Инфраструктура» представляет собой интегрированную платформу, которая помогает развернуть производительные отказоустойчивые кластеры хранения и вычислений на базе ресурсов стандартного оборудования. Заказчик решает задачи корпоративного хранения данных любых объемов и организации виртуального пространства для работы информационных систем и пользователей. Ее ключевые преимущества — это простота внедрения и поддержки, а также исключительное удобство для пользователей. В «Кибер Инфраструктуре 6.5» реализованы нововведения, которые существенно снижают сложность в работе с решением для ИТ-специалистов, а также повышают производительность, гибкость и прозрачность работы платформы», — отметил Александр Игнатьев, старший менеджер продукта «Кибер Инфраструктура» компании «Киберпротект».

Платформа «Кибер Инфраструктура» представляет собой универсальный программный продукт, гиперконвергентное решение, которое на стандартном оборудовании x86-64 позволяет развернуть всё необходимое для работы с данными — платформу виртуализации, виртуальные рабочие места и распределенный дисковый массив, реализующий различные типы хранилищ.