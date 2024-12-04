«Контур.Фокус» помог шести регионам автоматизировать проверки на конфликт интересов

«Контур» поделился успешными практиками регионов, которые автоматизировали проверки на конфликт интересов с помощью «Контур.Фокуса».

Решение, разработанное на базе «Контур.Фокуса», создавалось совместно с Департаментом по противодействию коррупции Свердловской области и Департаментом кадровой политики администрации Екатеринбурга для собственных нужд. Его использование упрощает выявление риска конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, а также проведение проверок соблюдения служащими запретов на ведение предпринимательской деятельности. Теперь сервис активно применяется в Коломне, Кирове, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тульской области, Алтайском крае и ЯНАО, а также тестируется в ряде других муниципалитетов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В основе решения лежат данные «Контур.Фокуса» и метод автоматического построения цепочек связей между физлицами и субъектами предпринимательской деятельности. Все используемые данные являются публичными – содержатся в открытых реестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, проверка статуса плательщика НПД). Никакие персональные данные служащих при проверках не передаются, обмен информацией идет в разрезе ИНН.

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «Выявление конфликта интересов — одна из самых сложных задач в противодействии коррупции. Чаще всего он не связан со взятками: служащий получает нематериальную выгоду, а такие факты труднее всего доказывать. Автоматизация проверок с помощью «Контур.Фокуса» позволяет в течение нескольких минут проанализировать более 2000 цепочек связей, как вертикальных, так и горизонтальных и выявить возможную аффилированность с конкретным субъектом предпринимательской деятельности. А также проверить ранее проведенные закупки, и распределение оказанных мер поддержки на предмет возможного конфликта интересов и нарушения требований ФЗ № 273. Мы видим высокий интерес к нашему сервису и продолжим его развивать. В перспективе обогатим данными из социальных сетей, добавим методы OSINT, которые предполагают подключение инструментов искусственного интеллекта».

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».