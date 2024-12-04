Документы о немцах Поволжья оцифруют на «ЭларСкан»

В Государственный исторический архив немцев Поволжья поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

Материалы фондов Государственного исторического архива немцев Поволжья в городе Энгельсе используют в своей работе краеведы, исследователи, ученые-историки не только России, но и зарубежных стран. Архив хранит основной массив документов по истории немцев Поволжья с момента заселения ими Поволжских земель в 1764-1767 гг. и вплоть до выселения в 1941 г. Архив был образован в марте 1923 г., сегодня в нем хранится более 1 тыс. фондов за период середина XVIII – 2016 г., в том числе более 280 фондов за период до 1917 г., фонды личного происхождения, фотодокументы. На основании архивных фондов написано большое количество исследовательских работ, защищены кандидатские и докторские диссертации, изданы монографии, сборники.

Профессиональный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС» оснащён V-образной моторизованной книжной колыбелью с независимой регулировкой пластин под разную толщину оригиналов и дополнительным углублением для корешка, что позволяет сканировать сшитые оригиналы с полным и неполным раскрытием. Устройство предназначено как для бережной бесконтактной оцифровки поврежденных и ценных документов, так и для потоковой оцифровки материалов хорошего качества. С помощью нового оборудования сотрудники архива смогут создать качественные цифровые копии для наиболее востребованных и редких оригиналов.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.