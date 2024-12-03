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Строительная компания «ТЭКСтрой инжиниринг» внедрила облачную систему для автоматизации бизнеса Visary Cloud

Компания «ТЭКСтрой инжиниринг», выполняющая работы по строительству и реконструкции объектов топливно-энергетических комплексов России, завершила переход на облачную платформу Visary Cloud. Это позволило оптимизировать бизнес-процессы и улучшить работу с проектами за счет автоматизации ключевых направлений деятельности. Об этом CNews сообщили представители НПЦ «БизнесАвтоматика».

Visary Cloud — облачная платформа для автоматизации бизнеса, включающая модули проектного и процессного управления, документооборота и анализа данных. Все модули платформы включены в Единый реестр ПО. Платформа является разработкой НПЦ «БизнесАвтоматика».

Visary Cloud предоставляет централизованное цифровое пространство для совместной работы всех отделов компании. Сочетая в себе пять модулей, платформа обеспечивает комплексную автоматизацию процессов документооборота и проектной деятельности, а также предоставляет возможности для глубинного анализа данных в едином пространстве. Облачная платформа развертывается в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Visary Cloud предлагает инструменты no-code проектирования бизнес-процессов и бизнес-объектов, а также конструктор оргсхем для формирования иерархии и моделирования кадровых процессов с возможностью настройки ролевой модели управления доступом.

Модуль Visary Project унифицирует проектную деятельность, обеспечивая специалистов компании календарно-сетевыми инструментами для полноценного мониторинга и контроля исполнения инвестиционного-строительных и внутренних проектов, а также учета трудовых и материальных ресурсов. Visary Tracker позволяет управлять задачами и контролировать их выполнение в реальном времени. С помощью Visary СЭД значительно упрощается работа с организационно-технологической документацией. Система бизнес-аналитики Visary BI предоставила возможность формирования наглядной визуализации для отслеживания ключевых показателей эффективности проектов посредством генерации достоверных отчетов. Сбор и преобразование данных из различных источников происходит посредством Visary ETL.

«Облачная платформа Visary Cloud значительно улучшила эффективность организационных и смежных процессов, связанных со строительством и реконструкцией. Благодаря облачной системе автоматизации бизнеса Visary Cloud мы смогли сэкономить 15–30% затрат в сравнении с размещением тех же нагрузок локально, автоматизировать 80% документооборота, обеспечить качественный скачок в управлении проектами за самое короткое время», — сказал Руслан Вахитов, генеральный директор «ТЭКСтрой инжиниринг».

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