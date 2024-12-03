Компания Reffection успешно завершила миграцию на BPMSoft

Reffection, один из ведущих российских разработчиков решений в области лидогенерации, перешел на новую CRM-систему на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft). Проект, реализованный экспертами системного интегратора Onellect, позволил устранить уязвимости предыдущего клиентского ПО и внедрить новые инструменты автоматической регистрации и маршрутизации клиентских потоков. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

Компания внедрила решение «BPMSoft Управление продажами» — CRM-систему для оптимизации и ускорения продаж на всех этапах воронки, от привлечения клиентов до повторных заказов. Основой системы является технология low-code, которая позволяет адаптировать функционал под индивидуальные потребности бизнеса. Среди ключевых возможностей, которые Reffection активно использует, — календарь активностей для управления задачами, гибко настраиваемые бизнес-процессы с обязательными атрибутами выполнения, а также автоматическое формирование документов.

Процесс внедрения занял около месяца и состоял из нескольких этапов: перенос доработанных модулей, подготовка и очистка базы данных, пробная миграция на тестовом стенде, устранение ошибок, а также настройка интеграций с другими системами в ИТ-контуре заказчика. Особое внимание уделялось детальной проверке всех ключевых бизнес-процессов для обеспечения их бесперебойной работы на новой платформе.

Отдельное внимание было уделено автоматизации регистрации обращений. Ранее процесс был полностью ручным. Теперь при поступлении писем на определенные адреса электронной почты система автоматически создает заявки. Это решение позволило контролировать входящий трафик, повысить эффективность обработки заявок в соответствии с установленными регламентами и проводить точную оценку эффективности маркетинговых каналов.

В результате миграции компания Reffection перенесла в систему более двух тыс. заявок, документов и контактов, а также свыше 1,5 тыс. контрагентов. Благодаря комплексной автоматизации процессов и строгому контролю передачи данных между отделами, компания улучшила точность работы и обеспечила более качественное управление продажами.

Лев Овчинников, генеральный директор Reffection: «Внедрение системы с настраиваемыми бизнес-процессами и возможностью адаптации CRM под специфические задачи нашего бизнеса стало важным шагом в развитии компании. В условиях жесткой конкуренции такие решения позволяют не только оптимизировать ресурсы, но и опережать тех, кто уже автоматизировал свои процессы. Мы высоко оцениваем работу команды Onellect, с которой сотрудничаем третий год. Их экспертиза и профессиональный подход к реализации задач позволяют достигать результатов в оптимальные сроки. Особенно хотелось бы отметить качество процесса миграции. Несмотря на сложность проекта и наличие кастомизированных решений, команда смогла без ошибок перенести систему на новую платформу с сохранением всех доработок и данных. Результаты говорят сами за себя, и мы видим дальнейший потенциал развития проекта, в частности, в области автоматизации документооборота и внутренних коммуникаций. Мы довольны результатом и уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft: «Успешная миграция компании Reffection на платформу BPMSoft подтверждает высокий потенциал технологий low-code для решения сложных бизнес-задач. Благодаря гибкости настройки системы и нашим инструментам автоматизации, Reffection смогла не только оптимизировать ключевые процессы продаж, но и внедрить такие новые возможности, как автоматическая регистрация обращений. Мы гордимся тем, что наша разработка помогает компаниям не просто адаптироваться к современным требованиям, но и быть на шаг впереди в конкурентной борьбе».