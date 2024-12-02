Skillfactory: преподавание и искусственный интеллект – как генеративные нейросети меняют ландшафт высшего образования

Широкое распространение инструментов на базе генеративного искусственного интеллекта — огромный вызов для университетов. Студенты активно используют ChatGPT и другие подобные инструменты, что порой не лучшим образом влияет на качество обучения, отметил Алексей Дворецкий, программный директор школы ИТ-профессий Skillfactory «Высшее образование».

Работы, созданные искусственным интеллектом, часто теряют свою ценность, так как студенты, копируя их без осмысления, упускают возможность развивать аналитическое мышление и углублять свои знания. Вдобавок ИИ нередко допускает ошибки и предоставляет недостоверную информацию. На данный момент не существует методов, которые позволяли бы с 100% точностью выявить задания, выполненные нейросетью. Однако запреты на использование ИИ не решают проблему. Гораздо важнее научить студентов применять его как инструмент, который дополняет учебный процесс, а не заменяет его. Такой подход позволит максимально эффективно использовать технологии и подготовит студентов к жизни и работе в мире, где ИИ играет важную роль.

Ценность навыков работы с ИИ на рынке труда растёт — в 2023 г. компании стали в восемт чаще требовать его от соискателей. Наше недавнее исследование также показало актуальность этих знаний, в том числе для специалистов нетехнических профессий. Среди наиболее востребованных навыков были отмечены: аналитика и обработка данных (66%), автоматизация бизнес-процессов (52%) и работа с ИИ (48%). Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

Сегодня перед университетами стоит задача интегрировать искусственный интеллект в процесс обучения. Необходимо научить студентов использовать инструмент с умом — на пользу себе и своему образовательному опыту. Но для этого и преподавателям, и администрации учебных заведений придется самим погрузиться в мир нейросетей и их возможностей.

ИИ в жизни преподавателя

Единого подхода к применению ИИ в российских университетах пока нет, но преподаватели уже потихоньку присматриваются к инструменту и тестируют его для простых задач. Одни с его помощью создают материалы для занятий, другие — применяют генеративный ИИ для создания иллюстраций и презентаций.

Искусственный интеллект способен сильно облегчить операционную нагрузку на преподавателей. С его помощью можно частично автоматизировать процесс разработки учебной документации. ИИ способен самостоятельно адаптировать фактуру под шаблон для согласования — останется только вычитать готовый текст. Нейросеть может создать задания для закрепления усвоенного материала на основе конспектов лекций и подсказать, как лучше организовать процесс проверки знаний.

Преподаватели и студенты могут использовать ИИ для обработки и систематизации больших объемов информации, что упрощает и ускоряет исследовательскую работу. Например, генеративные модели могут быстро подготавливать краткие обзоры литературы, выявляя ключевые идеи и тенденции, что значительно экономит время.

Некоторые учебные заведения проводят централизованные эксперименты по внедрению ИИ в учебный процесс. Например, в Тюменском государственном университете в 2024 г. создали несколько «ИИ-персон» на основе существующих нейросетей — цифровых экспертов, которые брали на себя некоторые функции преподавателя и консультировали учащихся в разных предметных областях. Это освободило профессоров от необходимости отвечать на базовые вопросы студентов — они смогли перейти к более интересным и глубоким дискуссиям.

Назад к сократовской школе

С развитием интернета и искусственного интеллекта доступ к информации стал проще чем когда-либо. Это влечет за собой трансформацию роли преподавателя. Раньше профессор был транслятором знаний, но лекционный формат постепенно перестает работать. Недостаточно занять трибуну и вещать в надежде, что учащиеся будут слушать. Если у преподавателя нет феноменальной харизмы, скорее всего, студент заскучает и попытается добыть знания другим способом — в том числе задавая вопросы ChatGPT или его аналогам.

Современный преподаватель — это более опытный эксперт. Человек, который может организовать работу студентов и помочь им добывать знания из разных источников, включая ИИ. Его задача — научить студентов задавать правильные вопросы и подвергать сомнению ответы. Становится все более актуальным подход, на котором строилась сократовская школа — обучения через дискуссии.

Помимо таких диалогов, использование ИИ способствует активному внедрению обучения в малых группах и проектного подхода. В группах студенты могут совместно изучать темы, задавать вопросы и обсуждать применение ИИ для решения конкретных задач. Проектный подход превращает искусственный интеллект в инструмент, который помогает анализировать данные, генерировать идеи, создавать прототипы и тестировать гипотезы. Эти методы не только укрепляют навыки командной работы и критического мышления, но и учат студентов интегрировать свои знания с возможностями ИИ. В такой модели преподаватель выступает фасилитатором, направляя команды и раскрывая их потенциал вместе с возможностями технологий.

В ближайшем будущем ИИ-грамотность станет наиболее актуальной компетенцией для преподавателя, наравне с общим пониманием того, что такое искусственный интеллект и на что он способен. Будут цениться навыки фасилитатора — человека, который управляет групповой динамикой. Основы проектного обучения также будут востребованы в университетах, где будут учить работать в командах над реальными кейсами.

Обеспечить преподавательский состав актуальными знаниями и навыками — во многом задача ВУЗов. Необходимо создавать программы повышения квалификации, поощрять инициативу сотрудников обучаться самим и вовлекать студентов в эксперименты с новыми технологиями. Правильным шагом будет привлекать к процессу экспертов с рынка, которые непосредственно работают с технологией и смогут рассказать о ней из первых уст.

Важно показывать преподавателям, что искусственный интеллект — им не конкурент. Он вряд ли когда-либо сможет полностью заменить живого профессора. Скорее всего, будут учебные заведения, которые используют его в большей мере, но всегда найдётся место для организаций, делающих ставку на человекоцентричный подход. Возможно, в какой-то момент наличие преподавательского состава станет признаком элитарного образования — более дорогого и менее массового. Но в той или иной мере ИИ постепенно войдет в образовательные процессы всех учебных заведений.

ИИ в образовании: как сохранять баланс

Генеративный искусственный интеллект позволяет получить готовый ответ, не прилагая большого количества усилий — и в этом кроется его опасность. Когнитивные навыки формируются через постоянную отработку и повторение одних и тех же задач. Потому школьников учат считать в уме, несмотря на наличие калькулятора у каждого в кармане. Задача преподавателя — объяснить студентам ценность регулярной учебной рутины как неотъемлемой части образовательного процесса.

Еще одна скрытая угроза — зависимость от технологии. Что будет делать специалист, привыкший работать в паре с ChatGPT, если доступ к сервису внезапно пропадет? Уметь находить ответы из других источников — важный навык, который нельзя списывать со счетов. Необходимо также доносить до молодых людей, что искусственный интеллект не знает всего, не обладает реальным жизненным опытом и не может принимать за них судьбоносные решения.

Очень важно оставить людей — преподавателя и студента — центральными фигурами в процессе обучения, а искусственный интеллект использовать как инструмент, который в чем-то может помочь. Студенты должны знать, что можно и нельзя делать с помощью искусственного интеллекта и какие последствия их ждут при выявленных нарушениях.

Чтобы не терять в качестве образования, все процессы, в которые внедряется искусственный интеллект, должны контролироваться человеком. А вместо того, чтобы сразу раскатывать изменения на все учебное заведение, лучше начинать с небольших экспериментов, замерять результаты и масштабировать рабочие решения.

Как Skillfactory использует ИИ в своей работе

Команда Skillfactory тестирует генеративный искусственный интеллект для разных задач. Нейросети помогают обрабатывать обратную связь от студентов и выявлять, какие недостатки образовательных программ чаще всего упоминают студенты, и понять, как можно с ними работать на уровнях редактуры, методической работы и команды сопровождения.

Часто Skillfactory использует ИИ для транскрибации — например, если нужно собрать конспект лекции по видео. Нейросети также помогают Skillfactory создавать проверочные задания для теоретических блоков на платформе.

Для всех программ высшего образования нам необходимо разрабатывать силлабус дисциплины — подробное описание всех аспектов курса. Обычно на подготовку документа у методистов уходило около 4-8 часов. Сейчас у Skillfactory есть чат-бот, которому можно скормить информацию о дисциплине и получить почти готовый силлабус в нужном формате за несколько минут. Методисту остается только проверить документ — обычно на внимательную вычитку и редактуру уходит не больше часа.

Команда сопровождения Skillfactory нередко использует статистические методы. У сервиса есть ML-модель для того, чтобы спрогнозировать вероятность отвала студента, учитывая его текущую активность, частоту обращений к координаторам и другие факторы. Это позволяет вовремя заметить, что человеку нужно уделить особое внимание.

Генеративные нейросети трансформируют образовательный опыт и ставят перед университетами новые задачи: не только адаптироваться к инновациям, но и использовать их для повышения качества образования. Решить их можно общими усилиями преподавательского состава и администрации учебных заведений. Живой интерес к новым технологиям в сочетании с человеческим подходом позволят создать систему образования будущего, в которой искусственный интеллект будет не конкурентом, а эффективным помощником.