Утонченный дизайн, 100 Гц и высокое качество изображения в новинках Aopen 24SH2YE и 27SH2E

В продажу на российский рынок выходят два стильных безрамочных монитора Aopen серии SH2 в тонком 7.2 мм выразительном дизайне и богатом оснащении современными атрибутами. Быстрые 100 Гц матрицы разрешением FHD отображают 99% цветового пространства sRGB для наслаждения ярким насыщенным изображением, с диагональю 23,8” либо 27”. Новинки поддерживают современные инструменты защиты зрения VisionCare с подавлением синего спектра цвета, а широкий выбор доступных интерфейсов дополнен USB4 с Power Delivery 65 Вт для питания неттопов и ноутбуков. Об этом CNews сообщили представители Aopen.

Основные характеристики новинок Aopen 24SH2YE и 27SH2E: диагональ 23,8” или 27”; разрешение FHD 1920x1080 и матрица IPS; частота обновления 100 Гц; время отклика 1 мс; поддержка AMD FreeSync; яркость 250 кд/м²; отображение 72% NTSC; до 16,7 млн. цветов; безрамочный дизайн ZeroFrame, толщина 7.2 мм; подставка с регулировкой по высоте 100 мм, углу наклона -5°/+25°, вращению 360°.

Мониторы привлекают внимание ультратонким 7.2 мм корпусом и сдержанным дизайном. Новинки впишутся в любой интерьер, демонстрируя современную планку комфорта изображения. Разрешение FHD 1920х1080 пикселей, матрица IPS, пиковая яркость 250 кд/м² и отображение 72% цветовой палитры NTSC. Малое время отклика всего 1 мс и высокая частота развертки 100 Гц обеспечивают высокий уровень комфорта при выполнении бытовых задач, просмотре сайтов и работе в офисных приложениях, либо игровом досуге. На выбор доступна диагональ 23,8” в модели 24SH2YE либо 27” в модели 27SH2E. Новинки серии SH2 стирают грань между картинкой на экране и окружением в стильном безрамочном дизайне ZeroFrame.

Мониторы Aopen 24SH2YE и 27SH2E уже доступны к покупке в магазинах российских ритейлеров

Мониторы оснащены многофункциональной подставкой ErgoStand с широким диапазоном настроек расположения. Благодаря возможности регулировки по высоте 100 мм, углу наклона -5°/+25° и свободному вращению на 360 градусов можно с легкостью подобрать комфортное положение на рабочем столе. А настенное крепление VESA 75х75 позволит эффективно организовать рабочее пространство из нескольких мониторов.

Для подключения источников сигнала предусмотрена комбинация цифровых интерфейсов HDMI 1.4 и USB4 Type-C с поддержкой питания Power Delivery 65 Вт, плюс дополнительно комбинированный аудиовыход и встроенная аудиосистема из пары динамиков мощностью 1 Вт каждый.

Мониторы Aopen серии SH2 оснащены современными технологиями защиты зрения VisionCare с эффективной комбинацией инструментов снижения мерцания и эффективной антибликовой защитой. В меню предусмотрен широкий ассортимент готовых профилей для разных сценариев использования и большой диапазон ручных настроек изображения. В качестве приятного дополнения в мониторах значительно снижен уровень вредного синего спектра излучения без потерь в качестве цветопередачи.

Мониторы Aopen 24SH2YE и 27SH2E уже доступны к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 16 тыс. руб.