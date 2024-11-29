Услугу по оформлению согласий владельцем автомобильных дорог упростили на портале госуслуг Подмосковья

На региональном портале обновили услугу по оформлению разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог, ремонт пересечения, примыкание к региональным дорогам. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жителям Подмосковья доступно более 380 онлайн-услуг на все случаи жизни. Помимо перевода в электронный вид, мы регулярно обновляем услуги и дополняем их умными сервисами и функциями. Это позволяет сделать процесс получения услуг комфортнее и быстрее, снизить количество отказов, ускорить рассмотрение заявлений», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор» доступна на региональном портале для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В рамках оптимизации запущено автоматическое формирование договора с АО «Мособлгаз» и автозаполнение данных подписанта со стороны АО «Мособлгаз» при выборе филиала на регпортале.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.