Российский корпоративный менеджер паролей «ОдинКлюч» совместим «Ред ОС»

Компания «АБП2Б», разработчик решений в области кибербезопасности и управления ИТ-инфраструктурой, и компания «Ред Софт», разработчик решений для ИТ-инфраструктуры, объявили о совместимости корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч» с операционной системой «Ред ОС».

Российская корпоративная платформа управления паролями «ОдинКлюч» разработана с учетом современных требований к обеспечению парольной безопасности. Встроенный генератор знаков для подтверждения полномочий гарантирует, что сотрудники будут создавать сложные и надежные пароли каждый раз, с возможностью настройки необходимой длины комбинации и видов символов. Более того, эти пароли не требуют запоминания, поскольку они хранятся в зашифрованном виде на корпоративном сервере. Администратор системы может контролировать доступ и отслеживать активность пользователей, но сами пароли остаются недоступными даже для него, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

После серии тестовых испытаний специалисты «АБП2Б» подтвердили работоспособность и корректность функционирования «ОдногоКлюча» на операционной системе «Ред ОС» версий 7.3 и 8.

На этапе тестирования совместимости «Ред ОС» показала себя стабильной и надежной системой для интеграции с «ОднимКлючем». «Ред ОС» реализует собственный набор функций безопасности для управления пользователями, их правами и парольными политиками. «ОдинКлюч» расширяет эти возможности и делает систему универсальным решением для задач управления доступом и паролями пользователей.

Сертификат совместимости размещен на официальном сайте компании «Ред Софт».

«Очень рад развитию нашего партнерства с «Ред Софт». Импортозамещение в области кибербезопасности для российского бизнеса теперь становится чуть более простой задачей», – сказал Вячеслав Макович, директор по маркетингу «АБП2Б».

«Интеграция между продуктами «Ред Софт» и «АБП2Б» позволяет организациям, использующим «Ред ОС», воспользоваться расширенными возможностями управления паролями «ОдинКлюч», обеспечивая повышенную безопасность и удобство для сотрудников», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».