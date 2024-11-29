CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Российский корпоративный менеджер паролей «ОдинКлюч» совместим «Ред ОС»

Компания «АБП2Б», разработчик решений в области кибербезопасности и управления ИТ-инфраструктурой, и компания «Ред Софт», разработчик решений для ИТ-инфраструктуры, объявили о совместимости корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч» с операционной системой «Ред ОС».

Российская корпоративная платформа управления паролями «ОдинКлюч» разработана с учетом современных требований к обеспечению парольной безопасности. Встроенный генератор знаков для подтверждения полномочий гарантирует, что сотрудники будут создавать сложные и надежные пароли каждый раз, с возможностью настройки необходимой длины комбинации и видов символов. Более того, эти пароли не требуют запоминания, поскольку они хранятся в зашифрованном виде на корпоративном сервере. Администратор системы может контролировать доступ и отслеживать активность пользователей, но сами пароли остаются недоступными даже для него, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

После серии тестовых испытаний специалисты «АБП2Б» подтвердили работоспособность и корректность функционирования «ОдногоКлюча» на операционной системе «Ред ОС» версий 7.3 и 8.

На этапе тестирования совместимости «Ред ОС» показала себя стабильной и надежной системой для интеграции с «ОднимКлючем». «Ред ОС» реализует собственный набор функций безопасности для управления пользователями, их правами и парольными политиками. «ОдинКлюч» расширяет эти возможности и делает систему универсальным решением для задач управления доступом и паролями пользователей.

Сертификат совместимости размещен на официальном сайте компании «Ред Софт».

«Очень рад развитию нашего партнерства с «Ред Софт». Импортозамещение в области кибербезопасности для российского бизнеса теперь становится чуть более простой задачей», – сказал Вячеслав Макович, директор по маркетингу «АБП2Б».

«Интеграция между продуктами «Ред Софт» и «АБП2Б» позволяет организациям, использующим «Ред ОС», воспользоваться расширенными возможностями управления паролями «ОдинКлюч», обеспечивая повышенную безопасность и удобство для сотрудников», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как на подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече

Искусственный интеллект в ПК оказался не нужен. Никто не ринулся покупать ноутбуки с нейромодулями

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть

Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90%

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще