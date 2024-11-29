GreenMDC совместно с ГК Softline создала масштабируемый модульный ЦОД для Комитета финансов Волгоградской области

Компания GreenMDC разработала и поставила модульный центр обработки данных (МЦОД) по заказу ГК Softline для Комитета финансов Волгоградской области. МЦОД готов к переезду на новую площадку в любое время, а также к масштабированию без отключения работающего оборудования. Это облегчит задачу увеличения ИТ-инфраструктуры для управления финансовыми процессами в регионе. Партнером GreenMDC выступила ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.

Новый модульный ЦОД модели ScalableMDC TelecomOutdoorNGm установили в историческом центре Волгограда. При выборе оборудования заказчик ориентировался на решение, которое учитывает будущий переезд организации в другое административное здание. Поэтому одним из ключевых требований стала возможность переместить МЦОД на новое место в короткие сроки с минимальными трудозатратами.

Другим важным условием была доступность масштабирования ЦОДа при необходимости расширения вычислительных мощностей. В своем решении GreenMDC предусмотрела возможность «горячего» масштабирования. Это позволит безопасно и без отключения работающих серверов увеличить размер и полезную нагрузку дата-центра. Первый в России проект «горячего» масштабирования компания реализовала в Твери. Заказчики, среди которых компания ДКС, уже успели высоко оценить эту технологию и активно пользуются ее преимуществами.

Георгий Малышев, коммерческий директор GreenMDC, отметил: «Наше решение полностью удовлетворило потребности ведомства. При переезде заказчика в другое здание МЦОД легко перевести на новую площадку. При этом можно заказать дополнительные модули расширения и увеличить объем МЦОДа почти в два раза. Если же дата-центр останется на текущем месте, его также возможно оснастить несколькими новыми модулями расширения, не прекращая предоставления цифровых услуг. Государственные заказчики, видя успешный опыт реализации, все больше и больше доверяют проверенным производителям. В итоге число проектов для госсектора у нас активно растет».

Производство, поставка и сборка МЦОДа заняли 5 месяцев. Перед отправкой на площадку заказчика дата-центр был протестирован с имитацией 100-процентной нагрузки на заводе в Санкт-Петербурге. Также GreenMDC предоставила для Комитета финансов Волгоградской области расширенную гарантию и сервисное обслуживание сроком на три года.

Сергей Березкин, представитель Комитета финансов Волгоградской области, сказал: «Сотрудничество с интегратором Softline и производителем GreenMDC оказалось на высоте. Мы высоко оценили их профессионализм и результаты работы. Внедрение нового центра обработки данных (ЦОД) позволило повысить уровень отказоустойчивости и безопасности инженерной инфраструктуры, а также предоставило возможность расширения серверной инфраструктуры для цифровой трансформации бюджетного процесса Волгоградской области».

Партнером GreenMDC на проекте выступила группа компаний Softline, которая отвечала за доставку оборудования, а также обеспечила полное кураторство проекта: подготовку площадки, подключение внешних сетей и проведение коммуникаций между административным зданием заказчика и МЦОДом.

Игорь Доброшенко, руководитель группы «Запад» по инфраструктурным решениям ГК Softline, отметил: «В данном проекте установка МЦОД позволила сформировать высоконадежную и отказоустойчивую инженерную инфраструктуру под потребности ведомства. Это наш не первый крупный проект в госсекторе. Я и мои коллеги продолжат помогать государственным заказчикам с эффективными и оптимальными решениями, которые подходят под определённую специфику как региона, так и заказчика».

Модульный центр обработки данных ScalableMDC TelecomOutdoorNGm предназначен для размещения 10 серверных шкафов. Стартовый модуль рассчитан на два серверных шкафа, а два модуля расширения — на четыре шкафа каждый. Расчетная полезная нагрузка МЦОД составляет 50 кВт. Он выполнен в виде предварительно изготовленных модулей, которые можно легко транспортировать. В модулях смонтированы все инженерные системы для гарантированного электроснабжения, предусмотрен дизель-генератор. Для бесперебойного электроснабжения установлен ИБП с учетом резервирования N+1 и комплектом батарей, способный обеспечить автономную работу дата-центра в течении 30 минут. Поставлены прецизионные кондиционеры, системы полной диспетчеризации, пожаротушения, видеонаблюдения и контроля доступа.