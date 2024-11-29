«Гравитон» запустил в продажу флагманские серверы «С2252ИУ» с поддержкой до 25 SSD-накопителей

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» начал продажи обновленного сервера «С2252ИУ» с поддержкой до 25 SSD-накопителей. Высокопроизводительная модель на базе процессоров Intel Xeon Scalable 4 и 5 поколений обеспечивает высокую эффективность при работе с данными.

Сервер «С2252ИУ» создан на основе материнской платы «Урал» в едином корпусе формата 2U. Одной из ключевых особенностей устройства является возможность установки до 25 SSD-накопителей SAS/SATA типоразмера 2.5'', которые подключаются к SAS RAID контроллеру. На задней панели дополнительно установлено 4 накопителя NVMe типоразмера 2.5'', а также есть возможность установки до 6 плат расширения интерфейсов PCI-E 5.0.

Сервер поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 4 и 5 поколений обладает широким набором высокоскоростных интерфейсов PCI и возможностью гибкого конфигурирования дисковых накопителей благодаря встроенному SAS-экспандеру.

Модель гарантирует высокую производительность и надежность хранения данных.

«Сервер Гравитон С2252ИУ предназначен для решения широкого спектра задач, включая хранение данных, работу с базами данных, системами виртуализации, системами искусственного интеллекта. Это оптимальное решение для банков, страховых компаний, а также организаций других отраслей, где используется большое количество данных», — сказал Александр Фильченков, директор департамента серверных и сетевых систем «Гравитон».

Сервер «С2252ИУ» внесен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Он уже доступен для заказа и может быть приобретен через официальных дистрибьюторов «Гравитон».