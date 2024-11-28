«Роса Мобайл» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия

Операционная система «Роса Мобайл», разработанная НТЦ ИТ «Роса», прошла сертификацию ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Это подтверждает соответствие ОС строгим требованиям безопасности и открывает новые возможности для её использования на объектах с высокими требованиями к защите конфиденциальной информации.

Таким образом, «Роса Мобайл» соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия, «Требования безопасности информации к операционным системам» (ФСТЭК России, 2016) и «Профиль защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты. ИТ.ОС.А4.ПЗ (ФСТЭК России, 2017). Это подтверждает соответствие ОС строгим требованиям безопасности и открывает новые возможности для её использования на объектах с высокими требованиями к защите конфиденциальной информации.

Сертификат соответствия, номер 4867, был внесен в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации 13 ноября 2024 г.

«Сертификация ФСТЭК России по 4 уровню доверия — это значимый шаг для нашей компании. Мы продолжаем развивать экосистему «Роса», предлагая клиентам безопасные и современные решения, способные удовлетворить их потребности. «Роса Мобайл» и смартфон «Р-Фон» — это первый опыт полноценной интеграции, демонстрирующий, что отечественные технологии способны обеспечить безопасность на самом высоком уровне», — сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ «Роса».

«Роса Мобайл» — это мобильная операционная система нового поколения, разработанная российскими инженерами на базе репозитория Rosa 2021.1. Он включает в себя более 35 тыс. программ и компонентов и позволяет создавать приложения, которые могут работать как на мобильных, так и на десктопных устройствах.

Ключевыми преимуществами «Роса Мобайл» являются собственный дизайн и полностью локализованная экосистема. Специалисты компании «Роса» уделили особое внимание разработке интерфейса и пользовательского опыта.

Дизайн операционной системы был создан с учетом потребностей российского пользователя. Иконки и элементы управления обладают высокой эргономикой и визуальной привлекательностью. Для системных приложений разработаны уникальные иконки, дизайн которых сочетает современность и интуитивную понятность. Логика интерфейса продумана таким образом, чтобы пользователь мог освоить ОС в кратчайшие сроки.

«Роса Мобайл» включает в себя полный набор сервисов для создания комфортной и защищенной цифровой среды: «Роса ID» — единая учетная запись для безопасного доступа к сервисам и продуктам компании; «Роса Маркет» — магазин приложений, предоставляющий доступ к нативным приложениям «Роса Мобайл»; «Роса Контроль» — инструмент MDM (Mobile Device Management), обеспечивающий управление корпоративными устройствами, настройку уровней доступа и удаленную блокировку или очистку данных; «Роса Уведомления» — система Push-оповещений, интегрируемая с приложениями на любой ОС семейства «Роса»; «Роса Мессенджер» — защищенный инструмент для общения, поддерживающий шифрование данных, обмен мультимедиа и создание информационных каналов.

ОС «Роса Мобайл» была разработана с акцентом на безопасность и удобство использования. ОС интегрирована в линейку решений «Роса», включая серверные и десктопные системы, и уже используется в российском смартфоне «Р-Фон». Устройство уже доступно для корпоративных клиентов, государственных компаний и госструктур, которые предъявляют повышенные требования к безопасности и надежности используемых решений.

Смартфон «Р-Фон» был спроектирован компанией «Рутек» и производится в России на площадке «Технопарк-Мордовия». Это устройство сочетает в себе высокую производительность и высокий уровень защиты данных.

Все системные драйверы для «Р-Фон» написаны инженерами НТЦ ИТ «Роса», что позволяет избежать использования недекларируемых возможностей — скрытых участков кода, которые могут использоваться для несанкционированного доступа к данным.

Это особенно важно, поскольку многие производители микрочипов предоставляют драйверы, содержащие закрытые участки кода (так называемые блобы). Такие компоненты представляют потенциальную угрозу для пользователей, так как могут передавать конфиденциальную информацию третьим лицам. В «Роса Мобайл» такой риск исключен благодаря полному контролю над программной частью устройства.

Благодаря использованию собственного программного обеспечения и полной локализации всех процессов — от разработки драйверов до настройки аппаратной части — «Р-Фон» обеспечивает безопасность на уровне, который невозможно достичь с устройствами, использующими сторонние драйверы.