Ритейлер «Золотое Яблоко» внедрил нейросеть YandexART для создания персонализированных подарочных карт

Парфюмерно-косметический ретейлер «Золотое Яблоко» представляет первый в России сервис электронных подарочных карт с персонализацией от нейросети. Технология YandexART поможет сделать карту с уникальным дизайном, который учитывает повод, характер адресата и другие параметры — от любимых цветов до мемов и персонажей из поп-культуры. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Оформить подарочную карту с дизайном от нейросети можно в интернет-магазине «Золотого Яблока», а скоро такая опция появится и в приложении. Чтобы создать обложку карты с помощью YandexART, покупателю нужно написать промт — текстовый запрос. Чтобы воспользоваться сервисом, не нужно хорошо разбираться в современных технологиях: интерфейс «Золотого Яблока» покажет подсказки, которые даже при первом знакомстве с нейросетью помогут составить правильный промт.

Нейросеть дает пользователям широкий простор для кастомизации подарка: например, она распознает отсылки к литературным произведениям, кинематографу, искусству, эпохе — можно оформить карту в стиле балов Людовика XIV или поп-арт. Тестовый период показал, что 45% всех обращений к YandexART в «Золотом Яблоке» — это глубокая кастомизация подарочных карт, которая отражает особенности получателя, совместный опыт или общие темы с дарителем. Примеры таких запросов: «гламурная картошка с макияжем», «ведущему мероприятий, который любит корги», «пилатес-котики».

Чаще всего в запросах к нейросети встречаются животные — 20% всех промтов содержат упоминания капибар, львов, кроликов, собак и других зверей. На втором месте по популярности — растения: в 17% запросов встречаются розы, пальмы, гортензии и другие цветы. На третьем месте — праздники: за время тестирования в 16% промтов упоминались события, которые пришлись на конец лета и осень (День строителя, День учителя, День отца, День матери и т.п.).

Генерация одного изображения с помощью нейросети занимает в среднем около 20 секунд. Пользователь может создать до трех версий картинок. Тесты показали, что этого количества достаточно, чтобы получить желаемый результат: прежде чем оформить карту, клиенты создавали в среднем 2,7 изображений. Если ни один из предложенных вариантов не подходит, покупатель может воспользоваться базовыми дизайнами карт «Золотого Яблока»: на выбор предлагается 17 разных тематических обложек с 12 цветовыми версиями для каждой.

Для эмоциональной безопасности пользователей в сервисе реализован этический фильтр и защита от неприемлемого контента. Они ограничивают применение сервиса для создания изображения на тему насилия, 18+ и ряда других чувствительных тем.

Топ обращений к нейросети по категориям

Животные: капибара, лев, кролик, собака, динозавр, кошка, сова, крыса, мышь, лягушка

Растения: роза, пальма, гортензия, сирень, альстромерия

Породы собак: терьер, бульдог, пудель, шпиц, такса, доберман

Фантастические твари: дракон, единорог, фея, гном, фурия, валькирия, ведьма

Марки машин: BMW, Mercedes, Audi

Карты — один из самых востребованных видов подарков. По данным Tiburon, в качестве презента от друзей и близких их хотели бы получить 60% россиян, от работодателей и партнеров — 67% (данные hh.ru).

YandexART встроена в сервис «Золотого яблока» по API. Команда Yandex Cloud предоставила API для внедрения на сайт «Золотого Яблока», а также оказывала экспертную поддержку на всех этапах интеграции. Для обучения технологии разработчики использовали VLM-модель, которая одновременно работает с визуальными и текстовыми данными. Она умеет анализировать изображения и детально описывает, что на них находится.