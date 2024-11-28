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Ferrum IT Group и iRU оборудовали серверами 1 500 магазинов для одной из крупнейших торговых сетей

Ferrum IT Group и iRU оборудовали серверами 1,5 тыс. магазинов для одной из крупнейших торговых сетей. В рамках годового контракта интегратор должен оснастить пять тыс. розничных точек. Об этом CNews сообщили представители Ferrum IT Group .

Серверное оборудование используется ритейлером для построения систем кассового обслуживания. При этом решение выбиралось по критерию максимального уровня устойчивости. В поставках используются универсальные серверы iRU, собранные специально под заказчика на базе модели iRU Rock W9104E. Данные серверы решают широкий спектр задач и отличаются надежностью, компактностью и расширенным функционалом удаленного администрирования.

На этапе отбора решений заказчик сформулировал требования к отказоустойчивости, предоставив прогнозные показатели по ущербу при возможном простое. В случае выхода из строя системы торговая сеть оценила потенциальные расходы в один млн. рубл. в день на кассу.

В рамках проекта серверы iRU Rock W9104E также используются для автоматизированной обработки данных о совершенных покупках, поступающих с кассовых аппаратов, с помощью CRM-системы.

Этапу развертывания предшествовала настройка интегратором функции удаленной работы серверов. Согласно пожеланиям заказчика, были реализованы возможности удаленного включения, выключения, перезапуска и обновления BIOS. Отдельный объём работ был посвящён обеспечению информационной безопасности.

Работа над проектом велась в тесной связке между ИT-командами заказчика и производителя. В рамках тестирования производитель вносил доработки в продукт с учетом озвученных пожеланий.

Александр Каданцев, руководитель отдела продаж Ferrum IT Group: «Заказчик к нам обратился с задачей найти надежное решение, которое позволит заменить оборудование вендоров А-класса. iRU является тем производителем, который предлагает качественные решение и обеспечивает сервисную поддержку по всей территории России. Это имеет первостепенное значение для крупных торговых сетей, обладающих распределенной структурой по всей России».

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