CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл Розница
|

Аналитика МТС: в России выросли продажи дорогих смартфонов

ПАО «МТС», цифровая экосистем, проанализировала российский рынок смартфонов за первые десять месяцев 2024 г. С января по октябрь в стране было продано 24,1 млн устройств на сумму 582 млрд руб., что больше, чем годом ранее на 0,5% в штуках и на 13% в деньгах. Самый высокий рост продаж по сравнению с тем же периодом прошлого года продемонстрировали смартфоны стоимостью от 80 до 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Продажи смартфонов в ценовом сегменте от 80-100 тыс. руб. увеличились на 96% в штуках и на 65% в деньгах. Всего было продано 539 тыс. таких смартфонов на сумму 48 млрд руб. Самым популярным брендом в этой категории остается Apple.

Топ-3 бренда смартфонов в ценовой категории 80-100 тыс. руб. в штуках январь – октябрь 2023 г. : 1. Apple – 65%; 2. Samsung – 28%; 3. Huawei– 4%.

Топ-3 бренда смартфонов в ценовой категории 80-100 тыс. руб. в штуках январь – октябрь 2024 г.: 1. Apple – 67%; 2. Samsung – 25%; 3. Xiaomi – 3%.

Топ-3 бренда смартфонов в ценовой категории 80-100 тыс. руб. в деньгах январь – октябрь 2023 г.: 1. Apple – 65%; 2. Samsung – 28%; 3. Huawe – 4%.

Топ-3 бренда смартфонов в ценовой категории 80-100 тыс. руб. в деньгах январь – октябрь 2024 г.: 1. Apple – 66%; 2. Samsung – 26%; 3. Xiaomi – 3%.

За отчетный период, продажи росли во всех ценовых категориях, кроме сегмента смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. — продажи более доступных смартфонов сократились на 18% в штуках и на 11% в деньгах.

Лидером продаж среди моделей в сегменте 80-100 тыс. руб. стал Apple iPhone 15 128 ГБ. В тройку лидеров вошли также Apple iPhone 15 256 ГБ и Samsung Galaxy S24 256 ГБ.

Самая большая доля продаж смартфонов 80-100 тыс. руб. пришлась на Москву – 22%. Также дорогие смартфоны активно покупают в Санкт-Петербурге (4%), Екатеринбурге (3%), Казани (3%) и Самаре (2%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?

Искусственный интеллект в ПК оказался не нужен. Никто не ринулся покупать ноутбуки с нейромодулями

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90%

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

Китайский производитель Avatr будет дистанционно отключать электромобили, поставленные в Россию по «серым» схемам

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще