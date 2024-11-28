Агропромышленный холдинг «Агроэко» обеспечил сотрудников отечественными мобильными рабочими местами WorksPad

Более 300 лицензий решения WorksPad были закуплены и внедрены в ИТ-инфраструктуру компании. Этот шаг соответствует стратегии модернизации информационных систем ведущего игрока на российском рынке АПК и их перевода на отечественное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Компания «Агроэко» внедрила в свою ИТ-инфраструктуру ПО компании «РуПост» для корпоративной мобильности.

WorksPad – корпоративное решение класса «управление корпоративной мобильностью» или Enterprise Mobility Management (EMM) для организации защищенной мобильной работы сотрудников на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android. Суперапп WorksPad трансформирует личные мобильные устройства сотрудников предприятия в полноценные рабочие места, обеспечивает высокий уровень защиты данных и предотвращает их утечку за счет установки на мобильное устройство контролируемого компанией клиентом приложения-контейнера с настраиваемыми политиками безопасности и шифрования.

«Миграции на WorksPad — взвешенное и рациональное решение в интересах не только компании, но и ее сотрудников. Сравнивалось несколько ИТ-продуктов российского производства, но необходимый для всего бизнеса «Агроэко» функционал смог обеспечить только суперапп от компании «РуПост». В мае этого года было реализовано внедрение WorksPad в количестве 300 лицензий для сотрудников уровня топ-менеджмента и «топ минус 1», что позволило ключевым специалистам начать еще эффективнее управлять своими задачами и проектами», — сказал начальник отдела информационной безопасности «Агроэко» Ринат Мавлютов.

Переход на WorksPad позволил «Агроэко» сэкономить средства благодаря отсутствию необходимости приобретать корпоративные смартфоны. Теперь у сотрудников агрохолдинга появилась возможность безопасно, в любое время и в любом месте работать на личных мобильных устройствах с электронной почтой, календарями, корпоративными адресными книгами, подключаться удаленно к сетевым папкам на рабочем сервере или на компьютере, а также редактировать документы непосредственно в приложении и др. Интеграция в бизнес-процессы предприятия данного отечественного ПО способствовала их оптимизации, улучшению корпоративной коммуникации, а также обеспечила доступ к необходимым документам на мобильных устройствах.

«Мы стремимся сделать рабочие процессы более гибкими, эффективными и оперативными. Внедрение WorksPad — это важный шаг в этом направлении. Мы уверены, это многофункциональное решение поможет нашим сотрудникам работать продуктивнее, независимо от местоположения», – отметил Ринат Мавлютов.

«Мы рады, что одна из крупнейших агропромышленных компаний в стране выбрала наше решение, тем самым в очередной раз подтвердив, что WorksPad востребован и отвечает всем самым современным запросам для мобильной работы персонала, — сказал генеральный директор компании «РуПост» Михаил Геллерман. — Уверен, что наш программный продукт сделает работу «Агроэко» и ее сотрудников еще более комфортной и продуктивной».