«Светец» интегрировала возможности CraftTalk в свою платформу

CraftTalk, российская ИИ-платформа для омниканальных коммуникаций, участник фонда «Сколково», и компания «Светец», российский разработчик ПО в области корпоративных и ведомственных коммуникаций, стали технологическими партнерами. Во флагманский продукт «Сервисная платформа Svetets TMS» были бесшовно интегрированы возможности омниканального решения от CraftTalk.

«Сервисная платформа Svetets TMS» – платформа цифровых коммуникаций, которая открывает широкие возможности для коммерческих и государственных организаций в части модернизации систем корпоративной телефонии и контактных центров. Переход с иностранного программного обеспечения на «Cервисную платформу Svetets TMS» позволяет внедрить передовые отечественные коммуникационные технологии с сохранением инвестиций организации в ранее купленное абонентское оборудование.

Благодаря технологическому партнерству с CraftTalk у пользователей контакт-центров, построенных на базе «Сервисной платформы Svetets TMS», появилась возможность омниканальной коммуникации с клиентами не только с использованием голосовых каналов и SMS, но и через мессенджеры, социальные сети, e-mail и веб-чаты. Новые возможности сервиса автоматизируют обработку запросов с помощью искусственного интеллекта, сохраняя всю историю общения в одном окне.

Важной частью интеграции является система управления знаниями – CraftTalk KMS, представляющая собой базу данных, которая хранит, распределяет и управляет всей собранной корпоративной информацией. Компании-заказчики могут использовать интегрированные возможности ИИ-платформы (веб-чат, чат-бот, база знаний) как полноценный омниканальный инструмент для текстовой коммуникации с клиентами или сотрудниками. Технология позволяет существенно снизить нагрузку на операторов контакт-центра. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает до 80% стандартных запросов.

Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk, сказал: «Мы выделяем стрим по технологическим партнерствам в отдельное направление. Совместный проект с командой «Светец», одного из старейших игроков телеком-рынка, тому подтверждение. Интеграция позволила усилить функционал проверенного временем и клиентами отечественной телекоммуникационной платформы Svetets TMS, а нам предоставила возможность расширить клиентскую базу в важном для нас сегменте крупных корпоративных заказчиков. Мы благодарим «Светец» за выбор платформы CraftTalk и уверены во взаимовыгодном сотрудничестве».